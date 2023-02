Vyhynul kvůli portugalským námořníkům, kteří na Mauricius přinesli invazivní druhy jako krysy, prasata nebo kočky a také začali s lovem. Odsoudili tak k zániku do té doby přátelského a nebojácného ptáka dodo. Nelétavé zvíře nyní chtějí vědci oživit a vrátit ho do volné přírody.

V projektu chtějí vědci využít pokročilé skenování DNA, ale také technologii úpravy genů a syntetickou biologii. Profesorka ekologie a evoluční biologie na Kalifornské univerzitě v Santa Cruz, Beth Shapirová už v projektu dokončila první krok, a to úplné sekvenování genomu ptáka dodo ze starověké DNA, tedy z genetického materiálu extrahovaného z pozůstatků ptáka v Dánsku. Dalším krokem bude porovnání genetické informace s nejbližšími ptačími příbuznými doda, kteří se nacházejí v rodině holubů. „Je to proces, který nám přesněji řekne, co dělá dodo dodem,“ citoval portál CNN Shapirovou.

Po této fázi bude následovat už ten hlavní a nejnáročnější krok, a to je samotné vzkříšení zvířete. Vědci budou muset spojit buňky žijícícho příbuzného doda s DNA vyhynulého ptáka. Shaphirová doufá, že by se mohla použít už vyzkoušená technika. Například ta, při níž k vytvoření slepice posloužil genetický materiál kachny. Tento způsob zahrnuje odstranění zárodečných buněk z vajíčka, jejich kultivaci v laboratoři a následnou úpravu na požadované genetické rysy. Následně je vědci vloží zpátky do vajíčka ve stejné vývojové fázi. V případě úspěchu projektu nevznikne úplná kopie ptáka, ale jeho hybridní forma.

Globální ochrana ptáků

Shapirová však vidí přínos projektu hlavně ve zlepšení globální ochrany ptáků. Pokud by techniky fungovaly, tak by mohly vědcům umožnit přesun specifických genetických rysů mezi vícero druhy, což by je v budoucnu mohlo chránit při oteplování klimatu a zmenšování přirozeného prostředí, ve kterém žijí.

„Pokud zjistíme, že existuje něco, co poskytuje imunitu proti nemoci, která zraňuje populaci, a víme, jaké jsou genetické změny, které jsou základem této imunity nebo schopnosti bojovat s touto nemocí, pak je možné použít tyto nástroje k přenosu i mezi příbuznými druhy,“ řekla Shapirová, která zároveň dodala, že se lidstvo nachází v krizové době vymírání druhů a bylo by dobré, pokud by lidé o situaci více přemýšleli.

Investoři jsou z nápadu přivést ptáka k životu nadšení. Celková finanční částka společnosti Colossal Biosciences, která se zabývá genetickým inženýrstvím, se díky nim vyšplhala už na 225 milionů dolarů. Kritici však namítají, že by se peníze daly využít užitečněji.

Společnost má v plánu vzkřísit také mamuta a tasmánského tygra. Deník The Independent píše, že na projektu oživení mamuta pracuje 40 vědců. Mají v plánu zkřížit DNA mamutů, kteří byli tisíce let zmrzlí v ledu s DNA moderních asijských slonů, aby vytvořili mamuta nové generace. „Naše společnost, která zahrnuje ohrožené a vyhynulé varianty genů, je připravena řešit mnoho praktických překážek a příležitostí v oblasti sekvestrace uhlíku, výživy a nových materiálů,“ řekl zakladatel a harvardský genetik Goerge Church.

Přátelský pták se smutným osudem

O ptákovi dodo neboli drontu mauricijském či blbounovi nejapném je známo jen velmi málo, zato o něm panuje spousta mýtů. Jeho vzhled se dochoval pouze na kresbách či popisech ze sedmnáctého století. Podle odborníků se zdá, že předchůdci doda žili před miliony let v jihovýchodní Asii. Obývali lesy v pobřežních oblastech Mauricia.

Nedostatek predátorů pak vedl k tomu, že se dodo stal nelétavým a důvěřivým ptákem. „Let byl energeticky drahý, a tak zůstal na zemi a byl stále větší a větší,“ řekl ptačí paleontolog z londýnského Natural History Museum, Julian Hume. 3D digitální model napověděl, že pták dosahoval výšky 70 centimetrů a vážil patnáct až osmnáct kilo. Byl také čilejší a aktivnější, než se v literatuře popisuje. „Byl to mimořádný pták, dokonce i v době objevu,“ řekl Hume.

Zvíře bohužel poměrně rychle vymřelo. Dodo je podle Shaphirové ukázkovým příkladem druhu, který vyhynul, protože mu lidé znemožnili přežít v jeho přirozeném prostředí.