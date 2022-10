„Je schopen přijímat informace z vnějšího zdroje, zpracovávat je a pak na ně v reálném čase reagovat,“ tvrdí vědec, který se k vynálezu vyjádřil v časopise Neuron. Malé mozky vědci vytvořili už v roce 2013, v dnešní vědě se používají k výzkumu vývoje mozku. Nyní byl ale mini mozek poprvé zapojen do vnějšího prostředí, konkrétně do videohry, a dokonce s ním byl schopný i interagovat.

Hraní pomocí elektrické aktivity

Portál BBC informoval, že výzkumný tým složený z odborníků z několika univerzit včetně Monash University, University of Melbourne a University College London, vypěstoval z kmenových buněk lidské mozkové buňky a z embryonálních buněk myší buňky. Výsledný mini mozek vytvořený z osmi set tisíc buněk pak připojil k videohře Pong pomocí elektrod. Ty odhalovaly, na které straně se na pingpongovém stole nachází míček a jak daleko je od pálky.

Portál CNN doplnil, že pomocí elektronických sond umístěných v Petriho misce vědci monitorovali aktivitu a odezvy neuronů, tedy buněk zodpovědných za příjem senzorických výstupů z vnějšího světa a posílání motorických příkazů svalům, a zakreslovali výsledky.

V reakci na signály pak buňky produkovaly vlastní elektrickou aktivitu, která se postupem hry zmenšovala. Při nové hře ale vyvinuly více energie na přizpůsobení se na novou nepředvídatelnou situaci. Naučit se hrát zabralo malému mozku pět minut. Přesto, že míček často netrefoval, byla úspěšnost jeho hry vyšší než u náhody. Deník The Guardian navíc píše, že se z přijaté zpětné vazby dokázal poučit. „Toto je nový způsob, jak přemýšlet o tom, co je neuron," přednesl nadšeně Kagan.

Autoři a další odborníci jsou z výsledků nadšení. „Krásný a průkopnický aspekt této práce spočívá ve vybavení neuronů vjemy, tedy zpětnou vazbou, a především schopností působit na jejich svět,“ citoval spoluautora studie a teoretického neurologa z University College London Karla Fristona portál Science Focus. Expert uvedl, že jejich průkopnická práce umožnila neuronům zažít pocity.

Testování léčby epilepsie či demence

Nově objevená technologie by podle Kagana mohla být používána k testování léčby onemocnění, jako je Alzheimerova choroba, epilepsie či demence. „Účelem mozkových buněk je zpracovávat informace v reálném čase. Proniknutí do jejich skutečné funkce odemyká další oblasti výzkumu, které lze zkoumat komplexně,“ uvedl vědec. Expert chce také otestovat, jaký bude mít na hraní malého mozku vliv alkohol. Chtěl by zjistit, zda bude reagovat tak, jako lidský mozek.

Někteří odborníci však nesouhlasí s tím, že svůj vynález označuje za vnímavý. Liší se totiž od mnoha slovníkových definic toho, co znamená schopnost mít pocity a vjemy. Vědecký pracovník Cardiffské psychologické školy, Dean Burnett, dává přednost termínu myslící systém.

Inteligentní mini mozky

V budoucnosti budou umělé mini mozky stále vyspělejší. Vědec a jeho tým však nechtějí překročit hranici, kdy by stvořili vědomý mozek a museli by tak řešit etické otázky.

Video z výzkumu, jak hraje malý mozek Pong:

Zdroj: Youtube

Výzkumníci zaměřující se na umělou inteligenci už vyrobili třeba zařízení, která dokážou zápasit a porazit šachové velmistry. Kagan si myslí, že se na novou technologii musí pohlížet jako na rodící se počítačový průmysl, který nejdříve zahrnoval trhané prototypy, ale po letech výzkumu vedl k obrovským technologickým zázrakům. „Dotýká se základních aspektů nejen toho, co to znamená být člověkem, ale co to vůbec znamená být živý a inteligentní, zpracovávat informace a být vnímavý ve stále se měnícím, dynamickém světě,“ dodal Kagan. Experti si myslí, že díky inteligentním mini mozkům je syntetická biologická inteligence brzy na dosah.

Oblíbená videohra

Videohra Pong je arkádová hra vydaná v roce 1972 americkou společností Atari. Jakožto v tenisové hře při ní hráči používají pálky k odpalování míčku. Ve své době byla velmi úspěšná, a hlavně extrémně jednoduchá s 2D grafikou. Prototyp hry byl vytvořen díky černobílému televizoru, který se vložil do dřevěné skříňky a potřebné obvody přidělal k deskám. V následujícím roce se už Pong začal prodávat do zahraničí, včetně Evropy.

Kagan měl zmínit, že si hru Pong vybral hlavně díky jednoduchosti a známosti. Byla taky první hrou používanou ve strojovém učení. Už v minulosti přitom vědci využili hru Pong při studiu schopnosti mozku.

Minulý rok zveřejnila společnost Neuralink, jejíž ředitelem je Elon Musk, video, ve kterém hraje opice videohru jen pomocí své mysli. Devítiletý samec makaka měl implantované zařízení Neuralink do obou stran mozku.