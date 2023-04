Americký vědec Joseph Dituri se pokouší zlomit světový rekord v nejdelším pobytu pod vodou. Ve své podvodní laboratoři chce otestovat, jak lidské tělo reaguje na vystavení extrémnímu tlaku. Může tím mimo jiné pomoct astronautům ve vesmíru. Muž zároveň před několika dny oznámil, že objevil úplně nového živočicha, jednobuněčného nálevníka.

Vědec Joseph Dituri (na snímku) se snaží pokořit rekord v délce pobytu stráveného pod vodou. | Foto: ČTK/AP/Frazier Nivens/Florida Keys News Bureau

Třicet dní má za sebou, sedmdesát ještě zbývá. Odvážný bývalý námořní důstojník Joseph Dituri se rozhodl, že chce zkusit, jaké je to žít sto dní v laboratoři umístěné v hloubce devět metrů pod vodou. Při svém pobytu pod hladinou floridské laguny také zkoumá její okolí, díky tomu se mu podařilo narazit na dosud nepoznaný mořský druh.

„Našli jsme jednobuněčného nálevníka, organismus, o kterém se domníváme, že je pro vědu zcela novým druhem. Lidé se v této oblasti potápěli tisíckrát, nikdy ho však nespatřili,“ citoval deník The Independent 55letého Dituriho, který získal doktorát z biomedicínského inženýrství po 28 letech strávených v americkém námořnictvu, kde pracoval jako důstojník pro saturační potápění.

Rekord ho nezajímá

Do podvodní laboratoře vstoupil 1. března. Aby překonal současný rekord 73 dní pod hladinou, bude v ní muset zůstat až do 14. května. „Všichni se stále soustředí na světový rekord, ten mě ale nezajímá. Chci jen žít pod vodou. Klidně bych to dělal dvě stě dní, kdybych si to mohl dovolit,“ vyjádřil se sám odborník.

Ve svém přechodném domově v Jules Undersea Lodge (jediný podvodní hotel ve Spojených státech) ve městě Key Largo má i mikrovlnnou troubu, která jako jediná slouží k vaření, pak mrazák, bazén či televizi. „Miluju to tam, mám kávovar, protože bůh ví, že se věda bez kávy neobejde,“ svěřil se deníku Daily Mail.

Jeho apartmán se dvěma ložnicemi a obývacím pokojem se nachází na dně chráněné laguny. Je k němu připojeno řídicí středisko, které monitoruje hladinu kyslíku, vody a energie. V místnostech funguje klimatizace. Zajímavostí je, že pracovníci hotelu do něj můžou doručit pizzu. Pobyt pro dva vychází v přepočtu na 36 tisíc korun na den.

Vědec chce během pobytu v podvodní kapsli analyzovat kromě mořského okolí i své tělo. Po měsíci pokusu se údajně cítí dobře. Už třicet dní pod vodou má však na lidské tělo podle expertů patrný dopad, člověk například ztratí kvůli tlaku asi centimetr na výšce. Kvůli potenciálnímu vlivu na Dituriho zdraví ho celou dobu sledují lékaři, kterým často posílá vzorky moči a krve k analýze. Často musí také podstupovat psychologické testy, ultrazvuk, elektrokardiogram a testy kmenových buněk.

Boj proti stárnutí

Dlouhodobý pobyt pod vodou může mít negativní i pozitivní důsledky. „S jistotou víme, že když jste vystaveni zhruba polovičnímu tlaku, než jsem nyní já, zdvojnásobíte počet cirkulujících kmenových buněk. To může potenciálně zvrátit stárnutí. Pobytem pod hladinou také zvýším hustotu kostí a množství svalů,“ tvrdí vědec. Kromě zvětšení svalů na sobě pozoroval i hlubší a kvalitnější spánek než na hladině.

Vedlejší účinky podle Dituriho zahrnují obtížnější močení. Největší riziko však teprve přijde až při jeho vynoření. Ještě nikdy se nezkoušelo, co se s člověkem stane po tak dlouhé době pod vodou. Za extrémních okolností může rychlá dekomprese způsobit vážné poškození plic, ochrnutí a dokonce i smrt.

Portál Unilad doplňuje, že když expert zrovna neanalyzuje svoje tělo anebo okolní organismy, učí studenty americké University of South Florida prostřednictvím svého notebooku. Portál školy také píše, že stodenní mise zahrnuje další projekty, jako je testování nové technologie umělé inteligence, která dokáže zjistit, zda má člověk nějakou nemoc, a určit, zda jsou potřeba léky. Odborník kromě toho zkoumá, jak se dá zabránit ztrátě svalové hmoty, která sužuje astronauty na Mezinárodní vesmírné stanici.

Chce být inspirací

Expert chce výsledky experimentu využít mimo jiné na pomoc lidem s traumatickým poraněním mozku. „Dobře jsem věděl, že hyperbarický tlak může zvýšit průtok krve mozkem, a předpokládal jsem, že by mohl být použit k léčbě traumatických poranění mozku,“ přiblížil. Lék na mnoho nemocí je podle něj možné nalézt také v dosud neobjevených organismech v oceánu. Proto si přeje být vzorem pro další výzkumníky, kteří ho budou následovat.

Současný rekord 73 dní pod vodou nastavili dva profesoři na vysoké škole v Tennessee a Roane State Community College, Jessica Fain a Bruce Cantrell. Spali v klimatizovaných válcích, které sloužily jako ložnice. Okna jim poskytovala výhled na podmořský život. Vzduch, vodu a elektřinu dostávali skrze „pupeční šňůru“ napojenou na velitelské centrum na pevnině.

Dituri by měl být pod vodou o deset dní víc, než může strávit vojenský personál v ponorkách. Tyto pobyty mohou trvat pouze devadesát dní.