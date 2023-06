Vysocí, světlovlasí, s bezcitnýma modrýma očima. Ti jsou vikingové, barbaři korunovaní děsivými přilbicemi s rohy a oddávající se loupení, drancování a krvavým rituálům. Je to přesné vykreslení lidí, jejichž rozpínavost ovlivnila nejen severní části Evropy, ale i vzdálené země? Nebo jde v případě vikingů jen nadsázku?

Vikingové sice skutečně rozsévali strach, ale odborníci říkají, že násilí bylo v jejich době zcela běžné. | Foto: Shutterstock

V ČLÁNKU SE DOVÍTE: Vylodění vikingské flotily v roce 841 v Dublinu, obraz Jamese WardaZdroj: Wikimedia Commons, James Ward (1851-1924), volné dílo



Byli vikingové nezvykle krutí?

Pili vikingové z lebek?

Žili byste raději v době vikingů, nebo v současnosti?

Byli vikingové vysocí a světlovlasí?

Vikingové jsou obestřeni mýty a mylnými představami. Legendy se zrodily v době jejich prvních vpádů na Britské ostrovy na sklonku 8. století a od té doby National Geographic - obálka červnového čísla 2023Zdroj: Se svolením National Geograhic zaměstnávají naši představivost. Staly se inspirací pro opery, filmy, romány, komiksy, a dokonce i videohry – a díky tomu všemu je krajně obtížné oddělit fakta od smyšlenek. Badatelé se těmto otázkám stále věnují, nacházejí artefakty a zkoumají jejich původ. Nálezy z poslední doby svědčí o tom, že vikingové byli prvními Evropany, kteří stanuli v Novém světě, a stalo se to nejméně o 400 let před Kolumbem.

První studie DNA pocházející z jejich ostatků naznačují, že vikingové byli různorodou skupinou. Badatelé odkrývají poklady ukryté pod zemí, například šperkovnici, která byla letos nalezena nedaleko Stockholmu. To všechno podporuje naše okouzlení dávnými nájezdníky. Zatímco archeologové doplňují podrobnosti, my se podíváme na přetrvávající mýty, v nichž vikingové hrají hlavní roli.

Byli vikingové nezvykle krutí?

„V Británii nikdy nezavládla taková hrůza jako nyní, s tímto pohanským plemenem… Tito barbaři prolili krev svatých kolem oltáře a v chrámu Božím šlapali po tělech svatých jako po hnoji na ulicích.“

Tento vyděšený popis útoku na převorství Lindisfarne na jednom ostrově nedaleko severovýchodního pobřeží Anglie sepsal v roce 793 učenec Alcuin z Yorku. Byla to událost vyznačující počátek vikinské éry v Evropě, která trvala déle než 250 let.

Na Islandu objevili jeskyni z doby Vikingů. Její výzkum je ale velmi nebezpečný

Vikingové sice skutečně rozsévali strach, ale odborníci říkají, že násilí bylo v té době zcela běžné. „Krutost vikingů se nijak nevymyká tomu, co se v té době dělo běžně,“ říká Joanne Shortt Butlerová z univerzity v Cambridge. „Nebyli o nic krutější než příslušníci jiných národů nebo kmenů. Vraždy, žhářství a drancování byly tehdy na denním pořádku.“

Pili vikingové z lebek?

Legendy o krutosti skandinávských nájezdníků připisovaly vikingům některé zavrženíhodné zvyklosti – například zálibu pít z lebek nepřátel. Častá mylná představa vyvěrá z jednoho nedorozumění.

Ole Worm, dvorní lékař dánského krále v 17. století, byl také lingvistou a zajímal se o runové kameny – balvany popsané runami (písmeny germánské a severské abecedy). V roce 1636 uveřejnil spis pojednávající o runách. Citoval staroseverskou báseň, jejíž hrdina tvrdí, že ve Valhalle – ráji mytických padlých severských válečníků – bude pít pivo ze zakřivených výběžků lebky.

Rohatí Vikingové jsou mýtus. Helmy spojované se seveřany mají kořeny jinde

Básník se zmiňoval o výběžcích vyrůstajících z lebky zvířat – tedy o rozích. Ale dvorský lékař přeložil tento básnicky obrat do latiny slovy **ex craniis eorum quos ceciderunt** – z lebek zabitých. Byl to další příspěvek ke špatné pověsti vikingů. Z lebek nepřátel údajně pili příslušníci jiných etnických skupin, ale tento zvyk bývá spojován s vikingy.



Byli vikingové vysocí a světlovlasí?

Zazní-li slovo „viking“, představíme si urostlého, plavovlasého a modrookého muže. Někoho jako Chris Hemsworth ve filmu **Thor**. Avšak Lise Lock Harvigová z Kodaňské univerzity analyzovala DNA získanou z koster uložených ve středověkých hrobkách a došla k závěru, že vikingové měli stejně jako dnešní lidé plavé, ryšavé i tmavé vlasy.

Vikinská společnost nebyla výlučně skandinávského původu. „Máme co do činění s kulturní i etnickou směsicí,“ říká Lise Harvigová. Oči Vikingů měly stejně rozmanitou barvu jako vlasy.

Vikingové byli jiní, než se myslelo. Nebyli blond a nepocházeli ze Skandinávie

Podle Briana McMahona patří do říše mýtů dokonce i představa o neobvyklé tělesné výšce vikingů. Průměrný muž žijící tehdy v severní Evropě byl vysoký asi 173 centimetrů, tedy stejně jako průměrný evropský muž. Podstatným faktorem byla možná výživa; krátká skandinávská léta a kruté zimy znamenaly omezené potravinové zdroje a přepadávání mohlo být prostředkem, jak získat obživu.

Vikinské ženy nebyly jen chudinky z kuchyně. Některých se báli i válečníci

