Potopenou starověkou loď spolu s nákladem objevili izraelští archeologové ve východním Středomoří. Podle vědců se jedná o dosud nejstarší nalezený vrak. Objev také poskytl nový pohled na dávné navigační schopnosti námořníků.

Amfory nalezené ve vraku lodi z doby bronzové ve Středozemním moři. | Foto: se svolením Izraelského úřadu pro starožitnosti

Senzační objev zaznamenal archeologický tým z Izraelského úřadu pro starožitnosti. Na dně Středozemního moře, v hloubce zhruba 1800 metrů, asi devadesát kilometrů od pobřeží Izraele, nalezl pozůstatky zhruba 3300 let staré obchodní lodi. Její délka byla mezi dvanácti a čtrnácti metry.

Archeology překvapilo, že dosud nejstarší objevený vrak lodi nalezli pod širým mořem. Tím si připsal prvenství. Na základě předchozích objevů potopených plavidel se vědci přitom domnívali, že námořní obchodní cesty v době bronzové vedly podél pobřeží mezi přístavy.

„Objev nyní mění naše chápání schopností starověkých mořeplavců,“ uvedl podle BBC vedoucí námořního oddělení Izraelského úřadu pro starožitnosti Jacob Šarvit. Podle něj mořeplavci k navigaci pravděpodobně využívali nebeská tělesa, když pozorovali a zjišťovali úhly polohy Slunce a hvězd. Díky tomu dokázali plout i na otevřených vodách bez výhledu na pevninu.

Archeologové vytáhli pouze dvě amfory, aby nepoškodili zbytek:

Podle analýzy se loď pravděpodobně potopila během bouře, nebo po pirátského útoku.

Nalezené artefakty

Vrak lodi se podařilo najít při rutinním průzkumu pro těžbu ropy a zemního plynu. Spolu s ním vědci nalezli i stovky neporušených amfor – starověkých zásobních nádob. „Kamery zachytily něco, co vypadalo jako velká hromada džbánů navršených na mořském dně,“ pověděla vedoucí environmentálního oddělení Karnit Bahartanová ze společnosti Energean, která průzkum v oblasti prováděla.

Vědci se rozhodli vyjmout pomocí speciálně navržených nástrojů pouze dvě amfory. Nechtěli riskovat, že by manipulací mohlo dojít k porušení dalších artefaktů. Studií zjistili, že nádoby používali Kananejci, kteří tehdy žili v oblasti od dnešního Turecka až po Egypt.

Izraelský úřad pro starožitnosti zatím neupřesnil, co bylo obsahem amfor. Dodal, že úřad plánuje zachovat naleziště v nezměněné podobě, aniž by prozatím vytahovaly další části vraku. „Je to nejlepší způsob, jak jej zachovat v bezpečí,“ sdělil Šarvit pro The New York Times. Doplnil, že chtějí zachovat pozůstatky plavidla pro další generace, které budou mít lepší technologie a metodiky pro vykopávky v takové mořské hloubce.

Jedinečné vraky z doby bronzové

Nález vraku potěšil vědce po celém světě. „Jakýkoliv objev vraku z doby bronzové považuji za velmi důležitý, protože lodě z tohoto období jsou velmi vzácné,“ řekl deníku The New York Times námořní archeolog Cemal Pulak z Texas A&M University, který se na výzkumu nepodílel.

Pulak doplnil, že už dřív experti nalezli dva vraky plavidel poblíž tureckého pobřeží relativně blízko břehu. Dokonce byly přístupné i pomocí standardního potápěčského vybavení. Posledním zaznamenaným nálezem byla loď Uluburun v roce 1984, u níž vykopávky probíhaly deset let.

Námořní archeologické objevy

Objevení vraků lodí a dalších pokladů na dně moří je pro archeology vždy významnou událostí. V posledních měsících se jim podařilo vyřešit záhadu plavidla HMS Tyger, jehož posádka musela přežít na opuštěném ostrově.

Po osmi desetiletích odborníci našli vrak tajemné lodi Arlington. U kanadského pobřeží se zjevil vrak plavidla, u něhož nikdo neví, odkud se vzal. A pod hladinou Egejského moře vědci nalezli britskou ponorku ztracenou před 81 lety.