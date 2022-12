Byl to úplně normální den. Konzervátorka Serena Urryová se věnovala rutinní kontrole obrazu Paula Cézanna nazvaného Still Life with Bread and Eggs z roku 1865 Najednou si ale všimla něčeho zvláštního.

Barokní záhada odhalena: Malba na obraze od Vermeera ukrývala tajemství

Odbornici při kontrole zaujaly drobné praskliny, které byly soustředěny na dvou konkrétních místech, nikoli rovnoměrně rozmístěny po celém plátně. Navíc odhalovaly zvláštní odlesky bílé barvy. „Napadlo mě, že by se pod tím mohlo skrývat něco, na co bychom se měli podívat," řekla Urryová.

Nakonec se zjistilo, že dílo v sobě skrývá ještě jednu malbu, a to autoportrét autora na zadní straně.

Něco nesedělo, objevil se autoportrét

Portál CNN píše, že konzervátorka požádala místní zdravotnickou společnost, aby do muzea přivezla přenosný rentgenový přístroj. Tím technik naskenoval dva a půl metru širokou olejomalbu v několika částech. Konzervátorka pak pomocí Photoshopu sérii snímků digitálně spojila. Díky tomu uviděla bílé skvrny, které naznačovaly přítomnost většího množství bílého olovnatého pigmentu. Nejdříve nevěděla, na co se dívá, ale pak ji obraz napadlo otočit o 90 stupňů.

Experti řeší záhadu se vzácným obrazem. V Austrálii objevili dílo staré 400 let

Až při položení na výšku začala dávat malba smysl. Rázem se objevil obraz muže, jehož oči, linie čela a ramena na rentgenovém snímku vypadají jako tmavé skvrny. „Byla jsem úplně sama, ale myslím, že jsem nahlas řekla wow,“ popsala své pocity žena.

Vzhledem k poloze postavy se Urryová a její kolegové z muzea domnívají, že jde o samotného Cézanna. Postava je i natočena tak, jak by u autoportrétu měla být, tedy očima upřená na člověka, který stojí před obrazem, ale zároveň vytočená tělem.

Pokud by opravdu šlo o autoportrét, jednalo by se o jedno z nejranějších zaznamenaných vyobrazení malíře, kterému bylo v době dokončení zátiší kolem dvaceti let. Je známo, že Cézanne vytvořil více než dva tucty autoportrétů, ačkoli téměř všechny byly dokončeny po roce 1860 a většinou je autor nakreslil tužkou.

Hodně otázek

Zda byl jeho skrytý portrét nepovedeným experimentem, nebo zda jen znovu použil staré plátno, aby ušetřil peníze, zůstává předmětem spekulací. Odbornice navrhla i variantu, že malíř náhle pocítil inspiraci a potřeboval rychle plátno, tak si vzal to, co měl právě po ruce.

Pod malbou od Picassa našli další dílo. Nahou ženu teď oživila umělá inteligence

Kromě důvodu použití starého plátna mají odborníci ještě plno dalších otázek - třeba jaké barvy umělec použil a jak úplný byl jeho původní portrét. „Jsme na začátku procesu, kdy se o portrétu snažíme zjistit co nejvíce. Následující práce bude zahrnovat spolupráci s odborníky na Cézanna po celém světě, aby identifikovali osobu, která portrétovala; a další obrazovou a technickou analýzu, která nám pomůže pochopit, jak by portrét vypadal a jak byl vytvořen,“ uvedl kurátor evropských obrazů, soch a kreseb v muzeu Peter Jonathan Bell.

Muzejní odborníci doufají, že se jim podaří obraz analyzovat pomocí pokročilých skenovacích procesů, jako je takzvané multispektrální zobrazování. To by mohlo odhalit podkladovou práci štětce vyhodnocením textur neviditelných pro lidské oko. Pomocí dalších vědeckých metod chtějí odborníci zjistit také to, které chemické prvky jsou na obraze přítomny, a tedy jaké barevné pigmenty umělec použil.

Není kam spěchat

Nyní se však muzeum těší hlavně na to, že bude daný obraz znovu vystaven. Od 20.prosince bude k vidění společně s rentgenovým snímkem. Další skenování a analýza by si mohly vyžádat převoz díla do jiné instituce, což by představovalo logistické problémy a znamenalo by to, že návštěvníci muzea by mohli přijít o možnost vidět unikátní autoportrét francouzského umělce.

„Nemůžete ho jen tak naložit do auta a odvézt do Chicaga. Ten portrét je tam od doby, kdy jsme ho získali v roce 1955, takže není kam spěchat,“ uznala Urryová.

Ignorovaný otec moderního umění

Paul Cézanne byl francouzský malíř, který byl často přezdívaný jako otec moderního umění. Odborníci si myslí, že ze své generace měl právě on největší vliv na umění 20. století. Jeho tvorbou se inspiroval třeba Pablo Picasso, který rozvinul jeho plošné kompoziční struktury do kubismu. I přesto byla jeho tvorba často ignorována a díla maloval v izolaci. Odcizil se své rodině, přátelům, a nakonec umřel ve věku 67 let na zápal plic.

Obraz Still Life with Bread and Eggs, který je součástí sbírek Cincinnati Art Museum od roku 1955, byl namalován v realistickém stylu. Cézanne se při malování inspiroval španělským a vlámským barokem. Umělecké dílo dokončil v roce 1865, na začátku své kariéry. Jakožto zátiší na něm zachytil dva dlouhé chleby, dvě vajíčka, dvě cibule, nůž, skleničku a bílý kus látky. A na zadní straně pravděpodobně i sebe.