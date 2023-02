Největší objev za sto let: Vědci rozluštili tajemství dopisů Marie Stuartovny

Trojici kodérů se podařilo prolomit šifru v dopisech, které ve vězení psala skotská královna Marie Stuartovna. Vědci to považují za nejvýznamnější objev týkající se panovnice za více než sto let. Rozluštěná psaní vrhají světlo na královnin život v zajetí. Napsal o tom deník The Guardian.

Luštitelé prolomili šifru u dopisů, které z vězení posílala Marie Stuartovna | Foto: Wikimedia Commons, volné dílo