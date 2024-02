Kanaďané žijící v malé pobřežní komunitě v obci Cape Ray na ostrově Newfoundland řeší záhadu. Blízko pobřeží objevili vrak neznámé lodi. Může pocházet z 19. století.

Oceány ukrývají tisíce vraků lodí. Některé jsou opředeny tajemstvím. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Takový objev pravděpodobně nečekal. Z tmavého stínu pod zakalenou vodou, který si všiml obyvatel komunity Cape Ray Gordon Blackmore, se vyklubal více než staletý vrak lodi.

Záhadný vrak lodi u kanadského pobřeží:

Zdroj: Youtube

Vraky plavidel přitom nejsou pro obyvatele Cape Ray ničím novým. U ostrova Newfoundland známého jako „Skála“ už v minulosti ztroskotalo kvůli špatnému počasí nebo nepřesné navigaci osm lodí, které teď leží na dně v jeho blízkosti. Nový vrak je ale podle listu The Guardian jedinečný v tom, že nikdo neví, odkud se vzal.

Následky hurikánu

Prezident Shipwreck Preservation Society of Newfoundland and Labrador, tedy společnosti, která se zabývá péčí o vraky v oblasti, Neil Burgess si myslí, že se loď na místo dostala společným působením pobřežní eroze a hurikánu Fiona. Ten oblast zasáhl v roce 2022 a podle portálu CBC na místě zničil přes stovku domů.

Odborník předpokládá, že pokud byla loď do té doby pohřbena v písku na mořském dně, mohl ji hurikán uvolnit. Další bouře, které následovaly, ji pak přiblížily k pobřeží. „Minulý týden vrak nakonec uvolnily velké vlny na oceánu, které ho posunuly ještě blíže,“ uvedl Burgess pro kanadskou národní tiskovou agenturu Canadian Press.

Vláda v provincii na místo poslala tým odborníků, kteří mají vrak co nejrychleji ohledat a snažit se ho identifikovat. Experti se ale bojí, že by jim práci mohly znemožnit silné vlny, přílivy a odlivy. Příroda by tak zvládla vrak poškodit ještě rychleji než zvědaví turisté. Místní se navíc domnívají, že hrozbou pro loď je i mořský led, jenž se v oblasti nachází.

Záhada okolo původu lodi

Na sociálních sítích se pod fotkami vraku strhla o jeho původu vášnivá debata. Je na nich vidět hromada dřevěných prken a trámů. Burgess uvedl, že na základě dřevěných „hmoždinek“, které se používaly jako hřebíky na dřevěných lodích, lze soudit, že plavidlo pochází z 19. století. Nasvědčují tomu i velké měděné kolíky, které se používaly k upevnění prken trupu.

Vynořený trup lodi měří nejméně 24 metrů, což naznačuje, že plavidlo bylo větší než škuner, neboli typ námořní plachetnice vyvinutý v 18. století. Trup navíc není kompletní, což znamená, že loď byla ještě delší. „Pokud je trup lodi vyroben z dubu, nebyla navíc postavena v Severní Americe,“ uvedl odborník. Pro místní je nález senzací, o lodi diskutují a procházejí staré záznamy o všech plavidlech, která v oblasti ztroskotala.

Někteří z obyvatelů Cape Ray doufají, že část vraku bude časem vystavena v muzeu v místním majáku, jenž je kulturní památkou. První maják na místě vznikl již v roce 1871. Měl lodě z celého světa bezpečně provádět Cabotovým průlivem, jež je vstupní branou do zálivu Svatého Vavřince z Atlantského oceánu.

Vzácné vraky

I v minulých letech se badatelům podařilo najít zajímavé a vzácné vraky lodí. Bezesporu mezi ně patří španělská galeona ze 17. století, jež ukrývala neuvěřitelně cenný poklad, například zlaté artefakty nebo plavidlo s unikátními kůlovými sloupky staré stovky let. Vědce potěšil také nález obchodní lodi z jedlového a ořechového dřeva, která ke dnu klesla před dvanácti sty lety. Loď, kterou odborníci našli ve vodách poblíž izraelské vesnice, předtím kotvila na Kypru, v Egyptě a možná i v Turecku.