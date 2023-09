Zemi vládl miliony let před T-rexem. V Brazílii našli kosti obávaného predátora

Při zmínce o prehistorických monstrech se lidem většinou vybaví dinosauři z Jurského parku, jako je tyrannosaurus rex nebo velociraptor. Dinosauři ale nebyli první predátoři, kteří po Zemi před miliony let chodili. Brazilští vědci z Federální univerzity Pampa našli 265 milionů let starou zkamenělinu, která ukazuje lovce, jenž Zemi dominoval 40 milionů let před proslulým T-rexem.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte