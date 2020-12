Překladatelka Flemrová: S Elenou Ferrante si dávám pauzu, začala být monotónní

V překladech italské prózy je Alice Flemrová odbornicí na slovo vzatou. V listopadu ji za to (respektive za překlad románu Paola Sorrentina Všichni mají pravdu) právem ocenila porota cen Josefa Jungmanna. Do Itálie jezdí několikrát do roka a důvěrně zná knižní svět Eleny Ferrante, kterou rovněž v posledních letech překládá. Na adresu její utajené identity říká: „Mohl by to teoreticky psát i muž, ale v jejích knihách je ženská zkušenost a ženské pocity.“

Alice Flemrová | Foto: archiv Alice Flemrové

V listopadu jste dostala prestižní Cenu Josefa Jungmanna, mj. za překlady románů Eleny Ferrante a knihy Paola Sorrentina Všichni mají pravdu. Dokáže vás Ferrante ještě po letech něčím překvapit?

Jen pro pořádek: podle slov poroty jsem Jungmannovu cenu získala hlavně za překlad Sorrentinova románu. Ferrante sice byla mezi letošními nominacemi, ale stejně tak tam byl i román Piraně od Roberta Saviana. Nevím, jestli mě Elena Ferrante ještě dokáže překvapit. Já doufám, že v budoucnu ano. Ale teď jsem si – po pravdě - od ní dala pauzu, začala jsem pociťovat jistou monotonii jejího fikčního světa. Zato Paolo Sorrentino mě baví stále, a to jako režisér i jako příležitostný spisovatel. Naposledy mě potěšil seriálem Nový papež. Teď mě čeká i jeho nová kniha povídek – pokračování dobrodružství Tonyho Pagody, známého právě z románu Všichni mají pravdu. Co máte jako zkušená překladatelka z italštiny na téhle zemi a její kultuře ráda? Trápila vás na jaře smutná čísla jejích obětí při pandemii?

Na to se dá těžko odpovědět. Nevnímám Itálii moc jako celek, protože každý italský region je jiný. Ale řekněme, že mám ráda jihoitalské podnebí, světlo, barvy, vůně a chutě. Líbí se mi větší otevřenost a všímavost většiny Italů při běžném kontaktu, jejich pohostinnost a ochota pomoct neznámému člověku… To, že se k vám v baru či v obchodě už při druhé návštěvě chovají jako ke štamgastovi, pamatují si vás, prohodí pár slov… Itálie má mnohem vážnější problémy, které covid buď zastínil, nebo je naopak odkryl. Přirozeně lidsky soucítím se všemi, kteří přišli v důsledku pandemie o své blízké, se všemi, kterým často nesmyslná a chaotická anticovidová opatření významně komplikují život, ale netrpím žádným koronavirovým žalem. České autorky o sobě dávají v posledních letech více vědět než muži. Dá se totéž říct o italských spisovatelkách?Početně se ženy určitě prosazují v italské literatuře výrazně víc než před sty, ale i třeba před padesáti lety. Nejde však říct, že by muže převálcovaly - zdá se mi, že situace je vyrovnaná. I když některé literární ceny zatím získávají spíše muži. Nicméně ceny pomíjejí, kniha zůstává - a tu prověří až čas. Na čem teď aktuálně pracujete? A je něco, co byste ráda, aby k vám doputovalo na stůl?

Překládám teď román Kolibřík, za který loni jeho autor, u nás dosud neznámý Sandro Veronesi, získal už podruhé prestižní literární ocenění Premio Strega. A čeká mě kromě Sorrentina také román Arturův ostrov od Elsy Morante, velké spisovatelky, která je přiznaným vzorem Eleny Ferrante. Ke mně na stůl překlady samy od sebe doputovávají spíš zřídka, většinou je tam musím popostrčit. Ráda bych splatila pár dalších překladatelských dluhů vůči již zesnulým italským autorům 20. století.