Zdroj: se svolením Jany Plodkové

Jana Plodková, herečka

Naši dva kocouři nedostanou k Vánocům nic. Nejsou na hračky, byla by to zbytečná investice. Zato milují šustící papíry z dárků. Takže u nás dělají dárky radost nadvakrát – nám a pak jim, když se zmocní balicích papírů. Býváme o svátcích v Krkonoších, běhají všude možně, ale jakmile slyší šustění pod stromečkem, jsou u nás. Největší radost dělá mašle s papírkem na konci.

Ze začátku obcházejí i stromek (který pro jistotu přivazuju) – jsou na něm totiž ptáčci s peřím, ale jakmile zavelím NE, drží se stranou. Pravda, někdy je chytne rapl a metelí si to do diodových drátků se světýlky, ale dají si vždycky říct. Jediné, co jsem jim už před pár lety koupila extra, je speciální batoh na kočky, ve kterém je převážím. A tím to hasne.

Myslím, že by lidé neměli nahrazovat jiného člověka zvířaty, pořizovat jim dary, navlékat na ně mundúry a vozit v kočárku. Není to dobré ani pro jednu, ani pro druhou stranu.