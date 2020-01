Jaký je důvod vaší návštěvy Hodonína?

Jednak jsem přijel pracovně, protože nás čeká ples Benatura. Navíc jsem si na tento čas a minimálně na další půlrok naordinoval Moravu osobně. Chystáme totiž čtvrtou básnickou sbírku, která se bude jmenovat Mezi svými víny. Vyjde ve spolupráci s Vínem Jarmila, které k ní připraví speciální edici vín. Tuto sbírku bude motivovat právě jižní Morava.

Více vás motivuje víno bílé, červené, nebo určitá odrůda?

Rád objevuju. Prošel jsem už čtyřletou pracovní zkušeností ve firmě Bohemia sekt, kde jsme měli pravidelně každý týden degustace. Raději mám těžší červená vína. Rád ale ochutnávám i jiná.

Co všechno najdou čtenáři ve vašich básních?

Náladu a atmosféru, která vzniká na základě mých návštěv Moravy. Objeví se tam i místopisné kousky z Hodonínska či Mikulovska, kde básně vznikaly. Samozřejmě pokud se do textu hodí. Určitě tam bude spousta révy vinné, sklípků a dojmů o celoročním životě na Moravě.

Budou knihu doplňovat ilustrace?

Ty vznikají díky Jarmile Kováčové. Už zhruba polovina knihy je připravená. Je zajímavé, že o výtvarnou část každé ze čtyř sbírek se postarala žena, byť pokaždé jiná. Možná je to tím, že ženy jsou jemnější a citlivější, což se k poezii víc hodí.

Píšete s odstupem od chvíle, co vás něco zaujme? Kdy máte tvůrčí období?

Ta jsou neustále. Často říkám, že je pro mě básnění formou terapie, očistou duše. Pokud chci pocit zachovat nebo se jej zbavit a vypsat se z něj, tak mě začnou napadat rýmy. Přichází to samovolně, třeba když jdu spát, i když vstávám.

Když se vrátím k hodonínskému plesu. Budete jej letos 29. února moderovat podruhé. Proč to bylo poprvé?

V roce 2018 jsme na hodonínském náměstí začínali road show k výročí sto let od vzniku Československé republiky. Působil jsem jak autorsky, tak jako učitel v obecné škole s rákoskou v ruce (úsměv). Pak mě oslovili pořadatelé charitativně laděného plesu v Hodoníně, a to se snažím neodmítat. Naopak takové akce vyhledávám a snažím se je propojovat s muzikou a poezií. I část výtěžku z mé třetí básnické sbírky Mezi svými rýmy charitativně pomáhá chlapci, který přišel o nohu při potyčce se zahraničními turisty v Plzni.

Jaký na vás udělal dojem loňský ročník Plesu Benatura?

Veliký. Je fajn, že je to ples nejen o dětech a pro děti, ale je přímo s nimi. Člověka to nutí k zamyšlení. Jezdíval jsem v převleku klauna rozveselovat děti na onkologii. Člověk si potom přerovná své osobní hodnoty a zjistí, co je skutečně důležité…

O den dříve budete i v Kyjově…

Poprvé na Moravě tady bude pořad Mezi svými rýmy, kde zazní mé písničky a autorská recitace z knížek. Vše je spojené s diskusí s diváky. Tento příjemný poeticko-hudební večírek bude v Městské knihovně v Kyjově 28. února.

Vypadá to, že od začátku nového roku budete mít nabitý program. Co vás ještě čeká?

Je toho spousta. Jsem především hercem. Čeká mě zkoušení inscenace s Vladimírem Morávkem v Národním divadle. Měli bychom snad až do října točit seriál. Navíc budu hrát v představeních, které jsou už nastudované. Také vznikla moje píseň přímo o Moravě. Je zaranžovaná s cimbálovou kapelou. Nazpíváme ji s kolegou Vláďou Županičem. Tady ve vinicích k ní budeme natáčet videoklip. Ve výsledné podobě by jej mohli diváci vidět před Vánoci.

Co se týká našeho regionu, jaký byl váš první kontakt z Hodonínem a okolím?

S bráchou máme kapelu revival The Doors The End of Colours. Když jsme začali jezdit i na Moravu, dvakrát za sebou jsme hráli v Hodoníně a v Břeclavi. Tady jsme byli v klubu Pavouk, kde byl jeden z nejkrásnějších koncertů. Zaplněný sál a úžasná atmosféra.

Jak jste se dostal k The Doors a básním Jima Morrisona?

Stýkal jsem se v Plzni ještě za bývalého režimu s uměleckým fotografem Josefem Kůdou, který byl mým duchovním otcem. Ten mi půjčoval desky kapel, které tady nebyly k sehnání.

Petr Batěk

O něm: Narodil se v květnu 1972 v Plzni.

Divadelní herec: Čekají ho zkoušky nového představení Národního divadla. Hraje také v Divadle Na Fidlovačce a Západočeském divadle v Chebu

Filmový herec: Ztvárnil role ve filmech Poslouchej, Zejtra napořád či Prokletí máje. Hrál v seriálech Čechovi, České století, Cyril a Metoděj apoštolové Slovanů, Gympl s (r)učením omezeným nebo Vyprávěj.

Hudebník: Především bubeník. Hraje například v kapele The End of Colours (The Doors revival)

Moderátor: Například na městských plesech. Podruhé přijede do Hodonína na Ples Benatura.