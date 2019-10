Brňanka Dominika Jurášová před časem ve městě navštívila výstavu Titanic. Okouzlila ji. „Mohla jsem si historii přiblížit jak jen je to možné. Ze stejných důvodů si proto určitě nenechám ujít ani Poklad Inků,“ sdělila. Další světová expozice v Brně, tentokrát věnovaná prastaré civilizaci Jižní Ameriky začne na pisáreckém výstavišti 1. listopadu.

Poklad Inků na ploše dvou tisíc metrů čtverečních ukáže stovky zlatých věcí, do kterých je vryta historie dávných Jihoameričanů. „Jedná se o sbírkové předměty, na které se do Peru jezdí dívat miliony lidí z celého světa. Nyní budou v Brně,“ sdělila Květa Havelková z pořadatelské firmy JVS Group. Stejná firma do Brna přivezla i expozici Titanic, kterou shlédly desítky tisíc návštěvníků.

Zlatý poklad jako největší lákadlo

Největším lákadlem aktuální výstavy je zlatý poklad. Ten měl pro zaniklou civilizaci především duchovní význam. „Zlato bylo pro Inky esencí samotných bohů,“ vysvětlila Havelková. Některé předměty pocházejí ze sbírek Národního muzea. Další, až tisíc let staré exponáty, přivezli organizátoři s pověřením peruánské vlády.

Akce nenabídne návštěvníkům jen pozorování vystavených předmětů, ale vtáhne je do minulosti i jinak. „Každý obdrží u vstupu kartu s příběhem skutečné, či bájné postavy z historie amerického kontinentu,“ řekla Havelková.

Legendární Machu Picchu ukáže výstava na velkém modelu. K vidění budou i další stavby včetně rituálních míst.

Autoři projektu pamatovali také na děti. Nejmenší návštěvníci budou plnit interaktivní úkoly a na konci prohlídky získají svůj poklad. Studenty zase prověří vědomostní kvíz.

Další část expozice se věnuje španělským kolonizátorům, jejichž zaoceánské plavby byly ve své době velkým dobrodružstvím.



Poklad Inků lidé na brněnském výstavišti najdou do konce ledna příštího roku. Výstavu už lidé viděli v maďarské Budapešti. „Tam ji navštívily desítky tisíc lidí,“ informoval hlavní produkční Petr Suchánek.

Cena vstupenky je tři sta korun za dospělého návštěvníka. O víkendech si lidé ještě padesát korun připlatí.