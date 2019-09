David Novotný a Tereza Bebarová získali ceny za nejlepší mužský a ženský herecký výkon v dabingu. Z Přelouče si odvezli pamětní stříbrné medaile. Cenu Františka Filipovského Novotný získal za roli Adriana Cronauera, kterého ztvárnil herec Robin Williams, ve snímku Dobré ráno, Vietname. Dabing ho baví, poskytuje mu nové herecké úkoly, což byl i případ tohoto filmu, řekl novinářům Novotný.

Herec David Novotný a herečka Tereza Bebarová získali 21. září 2019 v Přelouči Cenu Františka Filipovského za nejlepší mužský a ženský herecký výkon v dabingu | Foto: ČTK

"Já jsem ten film samozřejmě znal a těšil jsem se na ten kulomet, protože mám radši, když věci odsejpají. Je to taková výzva a tam je veledůležité, aby to bylo dobře připravené, dobře upravené a měli jsme na to čas," uvedl Novotný.