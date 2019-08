Z pražského Smíchovského nádraží vyráží „expedice“ do vesnice Eibenthal, kde se přehlídka na podporu českých krajanů každoročně koná, právě dnes. Během čtyř dnů je čeká 111 vystoupení na pěti místech.

Z okrajové záležitosti se stal postupně český fenomén, který se rozšířil do dalších míst, a to jak rumunského, tak i srbského Banátu. „Máme radost, že se nám přehlídku daří šířit dál. Díky ní otevíráme otázky spojené s budoucností našich krajanů. Tato unikátní oblast je zatím neuznané české kulturní dědictví, které je velmi křehké. Nutně potřebuje pomoc českých úřadů, jíž se nám postupně dostává. Zároveň se v Banátu zastavil odchod krajanů, některé mladé vysokoškolské rodiny se dokonce vrátily zpět do vsi,“ říká jeden z organizátorů akce Štěpán Slaný, který se svým týmem pořádá banátský festival od roku 2012.

Zlom v Banátu

Od začátku šlo o to přitáhnout k nedotčené oblasti trochu pozornosti a potencionálních návštěvníků, kteří pomohou šetrnému rozvoji turistiky v tamních vesnicích. „Je to jedna z mála možností, jak si naši krajané mohou přivydělat ve složité situaci,“ líčí Slaný.

Festival má podle něj těžko popsatelné klima: „Muzikant se během pár hodin promění v obyčejného fanouška, jede stejnou dopravou, žádné VIP zóny. Muzikanti čekají na vystoupení třeba tři dny, i proto je atmosféra uvolněná, nikdo nikam nepospíchá, navštěvuje krajany, ochutnává banátské speciality, potkává mnoho zajímavých osobností a relaxuje u české hudby,“ říká.

Letošní souprava, která návštěvníky do Rumunska poveze, je unikátem, který se zapíše do železniční historie. 18vozovou soupravu s 1200 pasažéry potáhnou netradičně tři lokomotivy typu Brejlovec. Půl kilometru dlouhou soupravu s celkovou tonáží 1035 tun čeká přes 1100 km dlouhá cesta do rumunské Oršavy, kde budou na fanoušky českých vesnic Banátu čekat lodě a autobusy, které je převezou do cílové vesnice Eibenthal.