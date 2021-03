Miliarda korun. Tolik a více Češi každoročně utratí za umělecká díla na aukcích i v galeriích. Navzdory tomu, že se loni celá řada aukcí a dražeb nemohla kvůli pandemické situaci uskutečnit a také galerie zůstaly po většinu roku zavřené, podařilo se tuto hranici pokořit také v roce 2020.

„Sběratelé a investoři na aukcích utratili více než miliardu korun, což z letošního roku dělá pátý nejúspěšnější v historii českého trhu s uměním,“ prohlásil šéfredaktor specializovaného serveru Artplus.cz a odborník na aukční trh Jan Skřivánek. Meziročně to představuje propad zhruba o 25 procent, což je výrazně lepší výsledek, než by si kdokoli troufl předpovídat ještě před pár měsíci, doplnil.

Češi tak objevili kouzlo nákupu umění přes internet, které jim zprostředkovává celá řada galerií i aukčních síní, a to včetně těch největších, jako je Galerie Kodl. A lidé tam v těchto měsících utrácejí opravdu velké částky. Například během lednové aukce Galerie Platýz vystoupala socha Olbrama Zoubka nazvaná Evička ze 14 tisíc na konečných 369 tisíc, tedy více než šestadvacetinásobek. Během únorové dvoudenní aukce stejné galerie byl o dílo Olbrama Zoubka opět ohromný zájem, totéž platí pro klasiky meziválečné moderny (František Kupka, Václav Špála, Jan Zrzavý). S nárůstem počtu lidí, kteří o nákup mají zájem, v posledních měsících také roste cena umělců současných, jako jsou bratři Jan a Kája Saudkové, František Ringo Čech či Adolf Born. Zde se ukazuje, že proslulost jména může být často motivem k nákupu u lidí, kteří se jinak v umění příliš neorientují.

Kouzelný okamžik

Výše ceny se při aukcích neřídí jen kvalitou daného díla. Lidé, kteří se podobné akce zúčastnili, hovoří o doslova kouzelném momentu, při němž vzniká konečná cena. Ale jak to funguje při aukci přes studené prostředí internetové stránky?

„V principu se on-line aukce vlastně tolik neliší. Dražitelé mají před sebou on-line katalog podobný e-shopu, který je dostupný po předem určené období. Během něho mohou zájemci uskutečňovat své příhozy, a to až do okamžiku uzavření aukce. Jediný rozdíl je mezi ryze on-line aukcí a aukcí kombinovanou se sálovým završením, kdy příhozy uzavírá licitátor úderem kladívka. Zúčastnit se aukce je vlastně poměrně jednoduché – vždy je třeba se zaregistrovat, aby aukční dům dokázal určit nakupujícího a po aukci se s ním spojit. Pak už je to na taktice, někdo přihazuje postupně během celého aukčního období, někdo si počká a zabojuje až v posledních minutách,“ vysvětluje postup odbornice na aukční trh J&T Banky Valérie Dvořáková. Její kolegyně Anna Pulkertová pak doplňuje ještě možnost zvolit si na dané platformě nebo přímo v aukční síni pevný limit, do něhož pak systém přihazuje automaticky.

A co tedy zmíněné emoce? „V on-line prostředí se podobná situace sice tvoří špatně, ale není to zcela nemožné. Platformy pro on-line aukční příhozy mají často nastavenou časomíru, která člověka motivuje k tomu dlouho při přihazování neváhat, což simuluje rychlý sled událostí v rámci živé sálové aukce,“ dodává Pulkertová.

Obrana před inflací

Jedním z důvodů, proč investice do umění neklesají tak dramaticky, jak se očekávalo, je také všeobecné očekávání vysoké inflace. „Kvalitní umění dlouhodobě inflaci poráží, jeho hodnota roste,“ uvedla před časem Alexandra Bízková z investičního fondu Pro Arte na konferenci Investiční výhledy 2021. A potvrzuje to také Valérie Dvořáková. Podle ní vedle „hladu“ způsobeného jarní odstávkou stojí za úspěchem on-line aukcí posledních měsíců také jasný „krizový rukopis“ při výběru děl. „Investoři celkem pochopitelně nakupují na jistotu a zaměřují se na díla klasické moderny, která jsou již trhem prověřená, podrží hotovost a zajistí zhodnocení v poměrně krátkém horizontu,“ uvádí Dvořáková z J&T Banky.

Důležitou otázkou pak samozřejmě je bezpečnost podobných nákupů. Přece jen se tu točí poměrně vysoké částky (od desítek tisíc po vyšší statisíce), které jsou na hony vzdálené běžnému nákupu přes internet.

Podle odborníků však galerie a aukční domy k uměleckým artefaktům přistupují stejně, ať jde o aukci tradiční (sálovou), nebo internetovou. Jejich autenticitu obvykle dokládají znalecké posudky, které noví majitelé obdrží při přebírání díla. Jedinou nevýhodou je tak možnost prohlédnout si dílo pouze skrze obrazovku počítače. Ve skutečnosti ale většina aukčních síní zajišťuje individuální prohlídky děl i naživo.

„Co se týče bezpečnostní stránky serverů poskytujících možnost dražit on-line, tak je v zájmu všech stran udržet kontaktní údaje dražitelů v bezpečí a je to opravdu důsledně hlídáno. Pro ty, kteří se přece jen bojí své údaje zadávat v rámci internetové stránky, pak u většiny aukčních síní zůstává i nadále možnost dražit po telefonu, případně formou limitování,“ připomíná Anna Pulkertová z J&T Banky.

Trend doby? Desky i komiksy

Vedle tradičních investic do obrazů či známek se v posledních letech objevily i cílené investice do vinylových desek či komiksů. Právě vinyly pak patří k nejrychleji rostoucímu segmentu na sběratelském poli. Vznikají celosvětové internetové burzy, z nichž nejslavnější je server discogs.com. K nejcennějším vinylovým kouskům globálně patří především takzvané first pressy (tedy první edice) alb liverpoolských The Beatles a dále minoritní žánry (především metal a elektronika), pokud první edice měla výrazně omezený počet kusů.

„Mám několik desítek desek, které vyšly v nákladu do tří set kusů a dnes jsou prakticky nesehnatelné. A které jsou nesmírně cenné díky autenticitě. Ne všechny jsou totiž řemeslně dokonalé, ať už jde o grafiku, text, ale i o zvuk, a případným dolisem ztratí leccos z této hodnoty,“ popisuje hlavní atributy ideálního sběratelského artiklu hudební publicista Petr Frinta.

Hledáme-li příslovečný zlatý grál tuzemské produkce, je jím nejspíš druhé album nonkonformního umělce vystupujícího pod jménem Svatý Vincent. Nahrávka nazvaná Tančete na hrobech! vyšla na vinylu v limitované edici 999 kusů a každý z nich byl originálem, protože každý obal sám Vincent nově namaloval. Na serveru discogs.com se v současnosti nabízejí tři kusy v ceně od 555 do 1200 eur. Pro srovnání za podobnou cenu seženete první vydání kultovní desky Nevermind grungeové Nirvany.

Naproti tomu sběratelství komiksů je v Česku zatím v plenkách a věnují se mu zatím spíše stovky lidí. „Kultura sbírání je u nás jistě jiná než na Západě, především proto, že u nás komiksy vycházejí trochu jinak. V USA drtivá většina komiksů vychází nejprve v sešitech o 32 stranách, teprve potom v paperbackových souborných vydáních, některé z nich potom v pevných vazbách, z nich pak některé ve formátově zvětšených edicích. U nás vycházejí komiksy rovnou v souborných vydáních a předmětem sběratelství je téměř každý komiks, který vyjde. Jiná otázka je, které kousky opravdu mají nějakou sběratelskou cenu. Ale i tady si český sběratel začíná pomalu uvědomovat, že je potřeba rozlišovat,“ uvádí Václav Dort, šéf nakladatelství Comics Centrum.

To se přitom vedle běžné produkce věnuje i cíleně sběratelským edicím. V roce 2014 vydalo kompletní komiks Franka Millera Sin City v jednom obřím svazku. „Hned na začátku se kniha prodala za 600 eur, později v originálním neporušeném obalu její cena dosahovala 30 tisíců korun, stejně jako Kolosální Conan. Ale pokud vím, tak největší částka nabídnutá za náš komiks byla 100 tisíc korun za první vydání Hellboy: Sémě zkázy. Nikdo ho ale nechtěl ani za tuto částku prodat,“ prozrazuje Václav Dort.

Mladí sázejí na tenisky



Aukčním trhákem posledních let se stává poměrně nečekaný artikl – tenisky. Rekordní částka, kterou kdo kdy na aukci za pár bot utratil, má hodnotu 437 400 dolarů. „Jedná se o Nike Moon Shoe. Tenisky navrhl spoluzakladatel Nike Bill Bowerman pro kvalifikační závody na olympijské hry v roce 1972. Jde o jediný zachovalý pár, který je mimo jiné jedinečný i v tom, že jeho podrážka je doslova vyrobená přímo z waflovače. Tenisky vydražil v legendární aukční síni Sotheby’s sběratel Miles Nadal v červenci 2019 a udělal z nich pro mnoho lidí oficiálně nejdražší tenisky na světě,“ uvedl Jan Nosek z Footshopu, který se popularizaci tenisek u nás věnuje dlouhodobě. Jinak investice do speciálních edicí bot slovutných značek jsou populární především mezi mladými. A jde často o částky srovnatelné s moderním uměním (jde o desítky tisíc korun, u exkluzivit na světové úrovni pak i desítky tisíc dolarů).