„Pokračujte opatrně západním tunelem, dokud za žulovou masou nezaslechnete hukot vodního přívalu. Prokopejte do stěny otvor tak, aby z něj mohla proudit voda z podzemní řeky. Prudce se svažující šachtou sledujte bystřinu až pod úroveň neklidné mořské hladiny.“

Turistická kancelář

Byl by to skvělý zeměpisný atlas. Až na to, že zve na výpravy do smyšlených světů, které najdete jen ve svých oblíbených románech a filmech. Autorka Atlasu literárních míst Cris F. Oliverová se rozhodla vytvořit podrobný průvodce zemí Nezemí, ve které žil Petr Pan, či pidiostrovem Liliput z Gulliverových cest.

Výsledek je překvapivě zábavný a inspirativní, také díky výtečným ilustracím Julia Fuentese. Autorka přibližuje jednotlivé utopie jazykem zaměstnance turistické kanceláře.

Takto třeba „inzeruje“ obhlídku Smaragdového města v zemi Oz: „Pokud se ve velkých městech necítíte dobře a jste založením spíše venkovský typ, můžete podniknout výlet buď do žluté země Mrkalů, kteří jsou šikovní na řemesla, nebo do nachové země Severu, odkud pocházejí okřídlené opice. Chcete-li zavítat do červené země Čtvermoňů, budete se muset utkat s bojovými stromy, které střeží vstup do lesa. A cestou dejte pozor, ať nic nerozbijete v křehounké Porcelánové zemi!

Kde je říše divů?

Netradiční knížku přeložil Štěpán Zajac a vydalo ji nakladatelství XYZ. Atlas literárních míst je v prvé řadě určen mladším čtenářům, ale potěší i dospělé, kteří si při jeho prohlížení ověří, že o slavných příbězích z dob svého vlastního dětství vědí mnohem méně, než si mysleli.

Tak schválně: kdo z vás někdy slyšel o tom, že název Čaroděj ze země Oz vymyslel spisovatel L. Frank Baum poté, co se podíval na zásuvku registratury, kde stálo, že jde o kartotéku od O do Z? Anebo: tušili jste, že do říše divů, kam se propadla Alenka Lewise Carrolla, se lze dostat z areálu jedné z kolejí Oxfordské univerzity?

Hledáte-li průvodce po Země-moří, Narnii, hradu Kamelot či Fantázii z Nekonečného příběhu, právě jste ho našli. Je tu i asteroid B 612, na kterém pozoruje západ nekonečně mnoha sluncí Malý princ. Máme tu zapomenutý ostrov z Pána much i Batmanovo Gotham City. Nezbývá než vyrazit.