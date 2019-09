Historii, současnost i možnou budoucnost výroby světelných technologií pro vozidla představuje výstava, jejíž vernisáž se uskutečnila v úterý v sálech Žerotínského paláce – Muzea Novojičínska.

Výstava bude veřejnosti přístupná od pátku 6. září.

Ředitelka Muzea Novojičínska Sylva Dvořáčková řekla, že si velmi váží toho, že muzeum oslovila společnost Varroc Lighting Systems, dnešní nástupce výrobců světel, aby společně uspořádali tuto výstavu. Zároveň připomněla, že nejstarší exponát pochází z roku 1879, kdy Josef Rotter založil dílnu v ulici Dolní brána v Novém Jičíně. Výroba pak byla střídavě v Novém Jičíně a v Šenově u Nového Jičína, kde firma Varroc sídli v současnosti.

Přítomný Todd C. Morgan, viceprezident společnosti Varroc Lighting Systems, uvedl, že na výstavě je možno vidět, jak šel vývoj zpočátku pomalu až dospěl do dnešních dnů, kdy jde vpřed rychlým tempem.

„V České republice máme největší vývojové centrum na celém světě. Vidíme nové technologie, o nichž se nám nedávno ani nezdálo. Co by si asi o těchto světlometech pomyslel Josef Rotter a jestli by byl spokojen s tím, kam společnost směřuje?“ položil řečnickou otázku Todd C. Morgan, jenž posléze společně se Sylvou Dvořáčkovou a náměstkem moravskoslezského hejtmana Lukášem Curylem výstavu zahájil přestřižením pásky.

Poté přítomné provedl místností s nejstaršími exponáty autor výstavy, historik Jan Číp. Zhruba rok se probíral doklady. Šanony, v nichž byly uloženy a hřbety svazků měly dohromady 56 běžných metrů.

„Mohlo to být okolo čtyř tisíc stran,“ poznamenal Jan Číp po otevření výstavy pro Deník. U nejstaršího exponátu – kočárové svítilny, která bývala na pravé straně vozidla připomněl, že už v 19 století platila zásada, že kočáry musejí být za šera a v noci osvětlené, protože vznikaly časté nehody. Patřilo to k povinné výbavě, což kontrolovala rakousko-uherská policie,“ uvedl Jan Číp a postupně popsal i další zajímavé exponáty, až došel k téměř do současnosti produkce firmy Varroc.

Tu představil ve stručnosti Jiří Harabiš, manažér pro produktový vývoj ve společnosti Varroc. Upozornil, že každý vystavený světlomet má tlačítko, jimž je možno spustit jeho nějakou funkci. Připomněl, že kdysi bylo cílem hlavně osvětlit vozovku před sebou a dát signál těm vzadu. „Dnes se snažíme spíše individualizovat a prodat. Funkční část je minimální a všude jsou designové prvky. Světlem vlastně vytváříme světelný podpis, kterým se každá automobilka odlišuje,“ sdělil Jiří Harabiš.

Kromě toho, že popsal rozvoj osvětlovacích technologií. Pohovořil tak o budoucnosti, a to v souvislosti s obrázky, které namalovali žáci novojičínských škol v rámci soutěže, kterou společnost Varroc vyhlásila letos v květnu a z nichž mnohé je možno na výstavě také spatřit. „Možná, že ty naše děti to trefily a bude to třeba vypadat tak, jak je možno vidět na jejich výkresech,“ uzavřel Jiří Harabiš.