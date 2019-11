Představení, ve kterém vystoupí čtyřicet akrobatů, herců, tanečníků a hudebníků, pro- vede diváky dějinami cirkusu u nás. Zavede je na cesty, kterými se cirkus ubíral, z nichž Cirk La Putyka čerpá a jejichž je součástí. Vedle autora kon- ceptu a principála souboru Rostislava Nováka mladšího se budou na představení režijně podílet přední světoví tvůrci Maksim Komaro (Circo Aereo), Daniel Gulko (Cahin Caha), Tilde Björfors (Cirkus Cirkör) a Ethan Law (Cirk La Putyka).

Riskantní vody

„V projektu využijeme všechny zkušenosti, které jsme za deset let, co Cirk La Putyka existuje, získali. Klademe ale na sebe i spoustu výzev, takže se pouštíme do velmi riskantních vod. V ideálním případě by se lidé měli strašně moc bavit tím, co vidí, nadchnout vytvořenými obrazy a zamyslet se nad některými věcmi, které chceme, aby vnímali,“ uvedl Rosťa Novák.

Projekt bude podle jeho slov rozdělen do několika kapitol. „Začne rokem 1923, kdy se narodil můj dědeček, což byla šestá generace loutkového divadelníka Matěje Kopeckého. A postupně se budeme koukat na zlomová období našich dějin: na meziválečnou avantgardu a Osvobozené divadlo, protektorát, znárodnění cirkusů, rozvoj moderní pantomimy, sametovou revoluci, na současnost. Chceme ale zabrousit i dopředu s jakýmsi nástinem toho, kam by se mohl cirkus v budoucnosti dostat,“ doplňuje principál.

Společná chuť tvořit

Na adresu jednotlivých režisérů Rosťa Novák uvedl: „Každý z nás je tak strašně jiný, každý tvoří úplně odlišným způsobem. Kdo byl ale svědkem naší předešlé tvorby nebo setkání, tak ví, jaký magický zážitek si člověk ze společné vůle a chuti tvořit odnáší. Vzájemně se respektujeme, nasloucháme si, máme se ve velké úctě.“

Velikosti představení a náročnosti připravovaných akrobacií a choreografií odpovídá i plánované jeviště o délce čtyřiceti metrů a šířce sedmi metrů, které bude stát na délku. Diváci se díky tomu dostanou do blízkosti všech účinkujících. Autorem je scénograf Martin Vybíral, kostýmy navrhuje Kristina Záveská, hudbu zastřeší kmenový autor souboru Jan Balcar. Představení Cesty bude vhodné pro dospělé i pro děti od sedmi let. Uvedeno bude čtyřikrát od 25. do 27. dubna 2020. Vstupenky jsou již v prodeji.