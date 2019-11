„Přijeli jsme ne cíleně kvůli Venuši, ale na cvičení a vyhlášené olomoucké adventní trhy. Ale nezajít do muzea na tento unikát, to bychom si vyčítali. Kolikrát v životě budu mít příležitost vidět originál Věstonické venuše? Už možná nikdy,“ usmívala se Štěpánka ze středočeského Berouna, když se zařadila na konec více než sto metrů dlouhé fronty.

Unikátní soška objevená v červenci roku 1925 v popelišti v horní části pravěkého naleziště mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem týmem archeologa Karla Absolona je vystavována jen při zcela výjimečných příležitostech. V České republice ji mimo trezor nikdo neviděl pět let.

S Moravským zemským muzeem v Brně jednalo olomoucké muzeum o zápůjčce vůbec nejstaršího uměleckého předmětu z keramiky na světě zhruba tři roky.

V Handkeho sále si ji mohou návštěvníci prohlédnout až do 8. prosince během rozšířené otevírací doby, a to v pondělí až pátek od 10 do 20 hodin a o víkendech již od 8 do 20 hodin.