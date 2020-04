V novém cirkusu neuvidíte drezúru slonů nebo dravé zvěře, nebo alespoň ne tak, jak ji znáte z dětských let. Vystoupení nového cirkusu jsou založená na mísení jednotlivých druhů umění, v představení se prolíná artistické vystoupení, tanec, hudba, film, sport, loutkové divadlo či výtvarné umění. Mnohá vystoupení doslova popírají fyzikální zákony. Obdivuhodné výkony artistů, při kterých se vám bude tajit dech, jsou běžnou součástí představení. Nejsou ale samoúčelné.

Cílem nového cirkusu je vytvořit působivou scénu, na které se odehrává příběh nebo se jejím prostřednictvím sděluje nějaké poselství. To je hlavní rozdíl oproti cirkusu tradičnímu, ve kterém příběh a propojení vystoupení nejsou klíčové. Nový cirkus je velmi populární ve Francii, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a v severských zemích.

V České republice ale získává v posledních letech na oblibě také. Přispěl k tomu především festival nového cirkusu s názvem „Letní Letná“ a také český divadelní soubor Cirk La Putyka. V letošním roce by měli do Prahy přijed slavní Cirque du Soleil s představením o vývoji lidstva s názvem Totem. Zda se ale představení uskuteční, není zatím kvůli koronavirové pandemii jasné. Show zatím zrušená není.

Vladimír Novotný z Blanska jako artista na kruzích u Cirque du Soleil:

Vývoj lidstva ve stanu pro 2500 diváků

Totem je fascinujícím pohledem na vývoj lidstva, od své premiéry v roce 2010 má za sebou již téměř 10 let trvající úspěšné turné. Show by měla být poprvé v Praze uvedena 17. července 2020 na Letenské pláni. Novinkou je právě místo konání, v červenci bude postaveno obrovské šapitó, které má průměr 51 metrů a pojme více než 2500 diváků, kteří prožijí magickou cestu ke kořenům lidstva. Po minulém úspěchu s představením Toruk: The First Flight bude Totem první velkou produkcí, která navštíví hlavní město České republiky.

Jak se připravují kostýmy pro Cirque du Soleil



Kostýmy a rekvizity pro představení společnosti Cirque du Soleil jsou vytvářeny v kostýmní dílně v Montrealu, která je jediná svého druhu v Severní Americe. Zaměstnává specialisty na obuvnictví, textilní design, výrobu krajek, výrobu paruk, modelářství, výrobu kostýmů a kloboučnictví. Mezi nejuznávanější světové designéry, kteří spolupracovali na vytváření kostýmů pro Cirque du Soleil, patří Kym Barrett, Zaldy Goco, Philippe Guillotel, Eiko Ishioka a Thierry Mugler.



* Kostýmní dílna, která zaměstnává 300 lidí, ročně vyprodukuje zhruba 16 000 kusů kostýmů (body, pokrývky hlavy, paruky, šaty, kalhoty, boty atd.), přičemž použije téměř 30 kilometrů látky (nejčastěji se používá typ lykry zvaný moleskin).



* 92 % všech tkanin je ošetřeno a obarveno přímo v Montrealu.



* K vytvoření pokrývek hlavy navržených na míru stvořili designéři kostýmů 3D reprodukci hlavy každého umělce v reálné velikosti pomocí přenosného skeneru a 3D tiskárny.



* Každý rok se vyrábí přibližně 1200 párů obuvi.



* Na místě, kde se koná představení, se pokaždé nachází téměř 4500 kostýmů.

Totem se odehrává na ostrově, který svým tvarem připomíná obří želvu. Show sleduje cestu lidského druhu, která začíná u původních obojživelníků a pokračuje až k touze člověka létat. Představení zkoumá vazby, které člověka poutají k jinému druhu, zobrazuje jeho sny a nekonečný potenciál. Vyjadřovacími prostředky jsou především akrobatické výkony doplněné vizuálními efekty.

Skrze jednotlivá akrobatická čísla evokující scény z příběhu evoluce je zobrazen svět archetypálních postav, které ztvárňují ustavičné existenciální otázky života. V celé show se prolínají světy vědy, legend a domorodých příběhů o stvoření. Skrze tyto průniky zkoumá show evoluční vývoj druhu, neustálé hledání rovnováhy ze strany člověka a zvědavost, která ho vede dále, rychleji a výše…

Od světové premiéry v roce 2010 vidělo představení Totem již více než šest milionů lidí ve více než 50 městech po celém světě. V show napsané a režírované Robertem Lepagem se představí 48 akrobatů, herců, hudebníků a zpěváků.

Nejznámější novocirkusový soubor světa



Cirque du Soleil vznikl v roce 1984 v kanadském Québecu. V té době jej tvořilo 73 zaměstnanců, z nichž bylo 20 umělců – pouličních umělců, polykačů ohně a chodců na chůdách –, kteří snili o tom, že si cestováním po světě vydělají na živobytí. Tento sen se jim více než vyplnil.



Kanadská organizace založená v Montrealu přinesla potěšení více než 190 milionům diváků při produkcích představených v téměř 450 městech v 60 zemích. Cirque du Soleil Entertainment Group má v současné době přes 4000 zaměstnanců, mezi které patří i 1400 umělců z 50 zemí. Základními ingrediencemi jejich představení jsou akrobatické výkony, živá hudba, krásné kostýmy a dechberoucí show.



Cílem představení je přinést emotivní zážitek a přenést diváky do světa snů a magie.