K dlouhodobě nejoblíbenějším patří v Česku seriály. Například ten s názvem Slunečná, uváděný televizí Prima, byl v říjnu nejsledovanějším vůbec. Jeho 52. díl si 20. října nenechalo ujít úctyhodných 1 409 000 diváků. Dobře si vedl i seriál Polda v hlavní roli s Davidem Matáskem, který 18. října zhlédlo 1 168 000 diváků. Seriály Slunečná (na snímku), Sestřičky a Zasněná láska zůstávají nejsledovanějšími pořady i ve videoarchivu iPrima.

Popularitu si stále drží i stálice televize Nova Ulice, Ordinace v růžové zahradě 2 a stejně tak i Specialisté, kteří v průměru zaznamenávají milion diváků. Pěkných výsledků dosahuje i Policie Modrava, která si udržuje ještě větší počet příznivců u obrazovek (zhruba o pět set tisíc).

Nejsou to ale jen seriály, které diváci (a to nejen v době koronaviru) vyhledávají. K obrazovkám je přilákala i kuchařská show MasterChef Česko, jejíž poslední díl zhlédlo 1 368 000 diváků. „Po dobu šestatřiceti večerů sledovalo boj o nejlepšího kuchaře v průměru 34,02 % diváků v cílové skupině patnáct až čtyřiapadesát let. Titul MasterChef Česko 2020 získal dvaatřicetiletý kondiční trenér a bývalý juniorský hokejový reprezentant Roman Staša, který o pouhý jeden bod porazil Pavlínu Lubojatzky,“ rekapituluje za televizi Nova Bohumila Skalická.

Svatba na první pohled

Dobře se uchytil i nový sociální experiment Svatba na první pohled, jehož druhý díl přivedl 4. listopadu k obrazovkám (na téže stanici) 1 153 000 diváků. Stabilních výsledků dosahuje na Nově i sedmá řada zábavné show Tvoje tvář má známý hlas, již v průměru sleduje milion lidí. Podobně je na tom například i pořad České televize Tajemství těla, uváděný herci Martinem Dejdarem a Petrem Vackem.

Z filmů diváky v posledních dnech (konkrétně 8. listopadu) na TV Nova nejvíce zaujala komedie Kameňák (23,34 % diváků ve skupině 15 až 54 let). Pro srovnání: sci-fi Star Wars: Epizoda V Impérium vrací úder dosáhlo o den dříve na stanici Nova Cinema podílu na sledovanosti 5,05 procenta. Na Primě byla v říjnu nejsledovanější komedie Přes prsty scenáristy a režiséra Petra Kolečka (vidělo ji 901 000 diváků).

Velký zájem projevili lidé (3. a 4. listopadu) i o americké prezidentské volby. „Třináctihodinový speciál České televize Americká volební noc si v průběhu úterní noci a středečního dopoledne pustilo 1 380 000 diváků. Následně i další zpravodajské vysílání České televize přilákalo na programech ČT1 a ČT24 k obrazovkám 3 380 000 diváků. O téměř 250 tisíc více než u voleb v roce 2016,“ podotkla tisková mluvčí ČT Karolína Blinková. Volební vysílání ostatně sledovali i diváci Novy a CNN Prima News.