Jak zajistit, aby umělci z různých oborů mohli prezentovat a rozvíjet svůj talent, navazovat cíleně spolupráce, získávat užitečné kontakty, uznání i příjem? Klíčem by mělo být umělecké hnutí CrowningArts. Podle jeho autorů se tu umění z celého světa potkává na jednom místě. V digitálním prostoru, který je galerií, hudebním i tanečním pódiem, kinem, knihovnou nebo přehlídkovým molem.

Do vytváření sociální sítě CrowningArts se producent Petr Jákl vrhl před dvěma lety a brzy se k němu přidaly další známé tváře, například herečka Hana Vagnerová, herci Hynek Čermák, Martin Dejdar, fotograf Jan Saudek, saxofonista Felix Slováček, herec a bavič Jakub Kohák, zpěváci David Kraus, Ben Cristovao a Lucie Vondráčková, modelka Kateřina Sokolová či hudebník Ondřej Gregor Brzobohatý.

„Když ve správný moment nepotkáte správného člověka, tak se můžete snažit sebevíc a nikam to nepovede,“ prohlašuje k přínosu nového projektu režisér Jiří Adamec.

Jak to funguje

Uživatelsky je Crowning-Arts jednoduchý: založíte si zdarma svůj jedinečný profil a pak už sdílíte, propagujete, lajkujete, komentujete, prodáváte, nakupujete, ucházíte se o spolupráce, podporujete ostatní.

Jedinou hranicí je téma umění. Prostor tu přitom mají všechny jeho kategorie – hudba, film, literatura, výtvarné umění, performance, design, fotografie, móda, viral art a body art. Pomocí chytrých filtrů snadno objevíte to, co potřebujete.

Každý umělec tady může vyšplhat až na vrchol, na který uvidí všichni, kdo se zrovna na síť přihlásí. Stačí jedním klikem požádat odbornou porotu, složenou z úspěšných profesionálů, o hodnocení svého vybraného díla a tím se automaticky zařadit do světového žebříčku ArtChart.

Z Čech bude takzvané „korunky“ udílet více než dvě stě osobností. „Pokud jsou možnosti jakkoliv pomoci, já jsem připraven,“ prohlašuje jeden z hodnotitelů Jakub Kohák.

Jen umění bez reklam

CrowningArts chce pomáhat talentovaným umělcům získat finanční prostředky cestou nejrůznějších sbírek a fondů. Jako společensky odpovědná platforma má ještě vyšší cíle. Chce podporovat charitativní organizace a znevýhodněné komunity prostřednictvím vlastního charitativního systému. Autoři projektu také slibují, že na CrowningArts její uživatele nebudou rušit reklamy.

„Absence reklamy je to, co nás odlišuje od jiných sociálních sítí. Postavili jsme ji tak, aby ji do budoucna mohla vlastnit přímo globální komunita umělců a vytvořit společně s uživateli prostor, který nemůže být nikým ovlivňován, a kde budou diskutovat, nebo dělat business. Umělci po celém světě si takový prostor zaslouží a věřím, že se jim bude líbit.

Osobně nemusím člověka hodnotit podle toho, jestli je malý, velký, ošklivý nebo hezký, pro mne je důležitá práce. Hrozně mě baví to, že na síti nacházím věci, ke kterým bych se za normálních okolností nedostal, třeba od sochařů a malířů… Zrovna v této oblasti je podle mne CrowningArts důležitá, zvlášť pro lidi, které to zajímá,“ říká Petr Jákl.