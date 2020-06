První z nich s názvem New York v čase korony (ČT2, 21.00) natočila režisérka Tereza Nvotová. „Dokument vznikl spontánním způsobem. Zasekla jsem se v New Yorku na začátku března, kdy jsem jela navštívit svého amerického partnera. Netušila jsem však, že přijde korona a udeří takhle silně zrovna na toto město. Zrušili mi lety a já se ocitla uprostřed světového epicentra nákazy,“ vypráví Tereza Nvotová.

„Nejprve jsme skoro nevycházeli z domu. Když jsem si ale přečetla to množství českých článků, v nichž mnozí přirovnávali koronu k sezonní chřipce a volali po promoření populace, řekla jsem si, že Česko potřebuje svědectví z města, kde takové promoření stálo tisíce životů,“ popisuje následné události.

Ochromený New York

Atmosféru paralyzovaného amerického velkoměsta z přelomu dubna a května zachytila režisérka prostřednictvím rozhovorů s místními lidmi, kterým epidemie naprosto změnila životy. Je mezi nimi i česká zdravotní sestra, jež pracuje ve velké nemocnici kousek od New Yorku a otevřeně vypráví o bezmoci, kterou zdravotníci i nemocní prožívali.

Ve filmu využila i svého videodeníku, v němž se svěřuje s pocity a strachem cizinky, která se nemůže vrátit domů. „Vypadá to tady jako v apokalyptickém filmu světelné reklamy v ulicích stále běží, ale lidé zmizeli. Namísto turistů vidíte členy armády, denně odvážející více než dvě stovky lidí, kteří zemřeli na covid-19 ve svých bytech,“ vypráví režisérka. New Yorkem projíždí na motorce, protože v metru by to bylo nebezpečné.

Osudy živnostníků

Na koronavirovou situaci v Česku se zaměřila dokumentaristka Markéta Ekrt Válková, která sledovala osudy čtyř živnostníků napříč republikou i profesemi. Snímek Živnostníci v karanténě aneb Holé zadky? (ČT2, 21.25) zachycuje dva měsíce jejich boje za záchranu vlastního podnikání a hledá odpovědi na otázku, zda stačí k přežití pomoc od státu, nebo to bez vlastní invence a štěstí nejde.

„Měla jsem v úmyslu zachytit vývoj v příbězích, tudíž bylo nutné navštívit naše hrdiny vícekrát,“ říká Markéta Ekrt Válková. „Ve filmu jsem chtěla ukázat silné povahy, které si své nezávislosti váží i za cenu nejistoty, jež svobodná povolání často provází. Jejich příběh ovšem zdaleka nekončí a bylo by zajímavé sledovat ještě minimálně půl roku jejich boj s následky korona času,“ dodává.