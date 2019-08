Spletitý příběh, inspirovaný skutečnými událostmi, se odehrává na severu Čech štáb jej natáčel v trojúhelníku měst Teplice, Bílina a Ústí nad Labem. Symbolem celého seriálu je skalnatý vrch Božeň.

Právě při jeho zdolávání na čas poznáváme hlavního hrdinu, inženýra Petra Svobodu (Jiří Mádl), který byl ještě donedávna zaměstnancem stavebního odboru radnice. Práce ho ale, coby člověka se smyslem pro fair play, neuspokojovala. Čím dál víc mu vadilo, že jeho rozhodnutí vlastně nic neznamenají, protože je nakonec stejně upřednostněna „vyšší moc“, i když zákon říká něco jiného. A tak se nechá kamarádem Vítkem Brázdilem (Štěpán Benoni) zlanařit k policii mimo jiné i proto, že se chce podílet na odhalení vraha brutálně zavražděné dívky, jejíž tělo náhodou nalezne poblíž domu.

„Petr je takový spravedlivý psychopat, protože jeho touha ‚rejpat‘ do věcí je pro něj návyková jako droga. Ono je jedno, kde to dělá. Kdyby pracoval třeba u MHD, tak by hledal nekalosti tam. Tím, že je u policie, hraje tu nejvyšší hru,“ říká Jiří Mádl na adresu své role, v níž se nakonec z vyšetřovatele stává sám vyšetřovaným.

Opora v ženě

Přestát situace mu pomáhá jeho žena, učitelka Lucie v podání Elišky Křenkové. Je mu partnerkou a oporou, i když Petr svou prací ohrožuje rodinu, jejíž součástí je i jejich synek. „S Petrem tvoříme klasický pár, který se seznámil ještě ve škole. Lucie poměrně rychle otěhotněla, a tak zůstali spolu, protože slovo rodina pro ně nepozbylo významu. Svému muži stojí po boku, nedává mu žádné ultimátum,“ sděluje Eliška Křenková.

Vedle již zmíněného Štěpána Benoniho, který je coby Vítek Brázdil Petrovým dávným přítelem a nyní i kolegou (a do případů umí jít hlava nehlava), se diváci setkají i s dalšími důležitými figurami. Je jí například Marek Hanuš ztvárněný Alešem Bílíkem, který se zná s Pet- rem z jeho předchozí práce na úřadu. Není ale ambiciózní jako on, nebojuje za lepší svět, který ho ovšem nechce nechat v klidu. Jeho šéf ho nutí podepsat protiprávní rozhodnutí. A Vítek se musí rozhodnout…

Pozoruhodnou postavou je i zpočátku poněkud nečitelný šéf kriminálky Ivan Rezner, jehož si zahrál Martin Havelka. Má moc, vliv i peníze stal se jednoduše součástí systému, jehož jednotlivé „články“ kryje, protože ony na oplátku chrání jej.

V dalších rolích se mimo jiné setkáme s Martinem Pechlátem, Romanem Luknárem, Tomášem Turkem, Lubošem Veselým, Petrou Špalkovou či Taťjanou Medveckou.

Jako zvířátka

„Přiznám se, že hlavní role obsadil producent. Kromě filmu o Palachovi byl seriál Sever mým prvním střetem s takto mladou generací,“ uvádí Robert Sedláček. „Křenková, Benoni, Mádl pozorovali jsme se jako zvířátka, provokovali mě, ale byli pro mě velkým překvapením. Postupně jsem je začal mít rád. Jirka Mádl má obrovskou životní energii. Štěpán Benoni je český Kevin Spacey, naprosto skvělý herec, se kterým bych rozhodně chtěl ještě točit. Eliška Křenková byla podle scénáře jako Mádlova partnerka do počtu, ale co z každé scény vytěžila! Coby herecký partner je úžasná,“ vypráví režisér.

Seriál Sever, který nabídne v každém dílu uzavřený případ, přičemž se jím po celou dobu line odhalování jedné velké nepravosti, označují tvůrci za psychologický příběh schovaný v detektivce. „Sever je ukázkou toho, jak se žilo před zhruba deseti lety, kdy ve společnosti, dvacet let po revoluci, zavládla úplná deziluze. Když jste se podívali na nemocnici, tak jste věděli, že třetina peněz teče někomu do kapsy. Když jste se podívali na stavbu dálnice, věděli jste, že polovina peněz teče do kapsy někomu, kdo tu dálnici nestaví. Sever by mohl mít heslo: Je to váš příběh,“ dodává Robert Sedláček.