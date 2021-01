Herectví a film. To je kniha, kterou sepsala herečka Dagmar Bláhová, nezapomenutelná praštěná sestřička z filmu Hra o jablko. Je pro všechny, které zajímá, co obnáší hraní, říká autorka. O své profesi mluví v knize, vydané na AMU, i s osobnostmi z branže.

Dagmar Bláhová | Foto: Profimedia.cz

Byla pro vás kniha důvodem, jak smysluplně strávit čas covidu?

Ne ne, napsáno jsem měla už dříve. Psala jsem to po částech. Loni jsme to už jen dolaďovali v nakladatelství. Hodně lidí si myslí, že herectví je jen jedno. Možná je, ale pro mě je to takový kabát, na kterém jsou různé kapsy. Speciální disciplína, kde se herec učí řadu věcí, třeba jak pracovat s kamerou.