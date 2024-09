Jana Podskalská dnes 08:30

Mládí. To je ústřední téma 26. Designbloku, který se uskuteční od 2. do 6. října a který představí to nejlepší z designu a módy – pro dospělé i děti. Do Prahy opět přivede respektované hosty z řad designérů, kurátorů, publicistů, galeristů a výrobců. V rámci přehlídky se poprvé po rozsáhlé rekonstrukci otevřou brány historické budovy Muzea Prahy na Florenci, její novorenesanční výstavní sály doplní i několik pater přilehlého moderního Bastionu Florenc. Vystavovat se bude na Pražském hradě, v Lobkowiczkém paláci a v Uměleckoprůmyslovém museu.