Deskové hry provázejí lidstvo tisíce let. K nejstarším a neznámějším hrám patří šachy nebo go, které dodnes zpříjemňují volné chvíle milionům lidí na celé planetě. A nejen to.

Při hraní her si lidé rozvíjejí strategické dovednosti, schopnosti plánovat, kombinovat. Moderní hry navíc velmi často potlačují prvek soutěživosti a namísto něj nutí hráče spolupracovat.

Zachraňte krále

Neméně plodná a obohacující pak může být výroba hry. Samozřejmě není třeba hned přijít s novými šachy nebo žolíky.

Cílem by mělo být vytvořit si osobní hru, která bude vycházet ze života vašeho a vašich dětí, využije jejich znalostí a bude respektovat jejich dovednosti. Tak se do toho pusťme. Ačkoli to tak nemusí vždy úplně vypadat, hry jsou jinak vyprávěné příběhy. Vezmeme-li si zmíněné šachy, ty jsou zcela zjevnou simulací bitevní vřavy. Máme tu koně, střelce, věže, pěšáky a pak samozřejmě velmi mocnou královnu.

A cílem hry je dopadnout protivníkova krále. I pohyb jednotlivých figurek respektuje jejich jméno střelec míří vždy zcela přímo, věž staví určitou bariéru, kůň uskakuje, pěšák je žalostně pomalý.

Příběh šachu již dnes při hře nikdo neprožívá, nicméně je stále přítomný a všichni jej respektují. Proto při tvorbě vlastní hry si nejprve načrtněte, jaký příběh chcete vyprávět. Velká část her je putovací. Hráči se v nich snaží co nejrychleji dostat ze startu do finiše, přičemž se jim v tom hra, a případně i další hráči, snaží zabránit nejrůznějšími překážkami, úkoly. Klasickým příkladem takové hry je Z pohádky do pohádky, moderním například Trabantem napříč kontienty, na které se podílel i autor tohoto textu.

Dalším možným metapříběhem je budování můžete budovat říši, město, továrnu, ale také třeba vlastní dům. V těchto hrách se účastníci snaží získávat jednotlivé stavební prvky, kterých potřebují určitý počet či různé kombinace. Zmiňme ještě hry objevitelské, v nich hráči odkrývají jednotlivá políčka hracího pole a snaží se například rozšiřovat své území.

Kostka není nutná

Když si zvolíte, který typ příběhu chcete s dětmi využít, je pak načase zvolit správné herní prvky. Rozhodně se neobejdete bez hracího pole, které nejčastěji tvoří jednolitá plocha. Ale ani to není zcela dogmatické, například herní pole populárních Osadníků z Katanu se skládá z menších dílů. Dále budete potřebovat figurky, které reprezentují jednotlivé hráče. A tím nezbytné minimum vlastně končí.

Samozřejmě většina her má ještě další prvky, především kartičky, které příběh a hru košatí a komplikují, a pak nějaký mechanismus, kterým se hráči pohybují po herním plánu nejčastěji kostku.

Pokud se rozhodnete udělat hru a nebudete mít figurky ani kostku, vůbec to nevadí. Hru totiž opravdu vyrobíte jen s papírem a tužkou. Plán si načrtnete na velký papír, místo figurek využijete různě velké kuličky z papíru a místo kostky můžete kupříkladu tužkou točit na stole (kolikrát se otočí, tolikrát táhnete).

Bez pravidel to nejde

Nyní máte zhruba velmi hrubou představu, jak si hru vyrobíte po technické stránce. Nyní tedy můžeme přistoupit k tomu, co dělá hry skutečně zábavnými herní mechanismy. V asi nejslavnější hře 20. století, kterou jsou Monopoly, najdete celou řadu herních mechanismů simulujících nákup, vlastnictví a prodej nemovitosti (v úspěšné české variantě Monopol Dostizích a sázkách zase nakupujete koně).

Přesně o to jde: hra se snaží do herního systému přeložit běžné situace. A to vždy ve smyslu pokud něco, tak něco. Například pokud šlápneš na toto políčko, budeš stát dvě kola.

Nejdůležitějším prvkem hry tak jsou pravidla. V nich musíte zcela přesně definovat, co se má na jednotlivých políčkách odehrát, jak s tím může hráč bojovat, jak za to bude odměněn, či naopak potrestán.

Pravidla určují, kdo se stane vítězem, zda i po vítězství prvního hra pokračuje (jako v Člověče, nezlob se), nebo končí, kolik hráčů se jí vlastně účastní.

Vše si pečlivě promyslete a zkuste si načrtnout jednoduchou hru. Stačí, když bude mít 40 políček, nebude cyklická a na trase bude 10 komplikací. Když bude příběh hry dostatečně propojený s hráči, užijete si spoustu zábavy. A příště můžete zkusit hru daleko ambicióznější.