Podle agentury CzechTourism Benelux, které se na natáčení podílelo, měl první díl obrovskou sledovanost. Veřejnoprávní televize NPO 1 poprvé v jednadvacetileté historii pořadu pokořila hranici tří milionů diváků. „Je to obrovský úspěch a ten nejlepší možný nekomerční způsob propagace České republiky v Nizozemsku,“ uvedla ředitelka zahraničního zastoupení agentury Petra Palečková.

O natáčení reality show, v níž deset známých nizozemských osobností plní různé úkoly a mají rozpoznat sabotéra, nevěděl ani jaroslavický starosta Petr Zálešák. „Zámek je v soukromém vlastnictví a delší dobu se o něj vede soudní spor. Natáčel se tam ale třeba i film Poslední aristokratka,“ řekl Deníku starosta.

Soutěžící zavítali i do Mikulova a na kolech se projížděli stezkami v Lednicko-valtickém areálu mezi tamními památkami.

Zájem turistů

Pořad mohou lidé sledovat také online. Na sociálních sítích existují desítky fanouškovských profilů a skupin. Oblíbenost dokládá to, že každý díl komentují youtubeři a speciální aplikaci soutěže používá více než milion fanoušků.

Vysílání desetidílného pořadu přišlo navíc v okamžiku, kdy se Nizozemsko nachází v lockdownu a lidé častěji sledují televizi a jsou aktivnější na internetu. „Navíc je to období, kdy se plánují květnové a letní prázdniny,“ doplnila Palečková s tím, že pokud to epidemiologická situace dovolí, bude mít tento pořad zcela jistě pozitivní vliv na příjezdy turistů z Nizozemí do České republiky.

Jaroslavický starosta Zálešák se většímu zájmu turistů nebrání. „Letos to byla i kvůli pandemii docela bída. Díky zahraničním návštěvníkům by se zkvalitnily služby v obci,“ míní.

Podle agentury si tvůrci pořadu, kteří obvykle natáčejí ve vzdálených destinacích, vybrali v létě Českou republiku na základě dobré epidemiologické situace.

Při dodržování přísných hygienických norem a pravidelného testování natáčel padesátičlenný štáb na více než třiceti místech Moravy, Karlovarského, Královéhradeckého, Pardubického a Středočeského kraje.