Že se otevření divadla odehrálo nad očekávání dobře, si pochvaluje spoluzakladatel Losers Cirque Company Petr Horníček. „Na pohádku dorazila spousta malých diváků a na tiskovou konferenci a ukázky z představení Losers Cirque Company bylo hlediště úplně plné. Největším zážitkem bylo, když jsem slyšel potlesk a výkřiky „BRAVO“ v prostoru, který jsme několik měsíců připravovali,“ říká Horníček.

Zdroj: Youtube

Co vás se spolupracovníky vedlo k tomu mít vlastní domovskou scénu? Není v této době risk pouštět se do provozování divadla?

Vlastní domovská scéna byla naším dalším jasným krokem. Byla potřeba zejména z hlediska plánování a hraní našich vlastních představení, která jsme doposud uváděli na čtyřech místech v Praze. Kvůli tomu bylo velice složité zajistit produkčně celý chod company, převážení kostýmů, skladování rekvizit, ale také placení nájmů a podobně. Domovská scéna všechny tyto trable řeší. A samozřejmě přináší další, to je jasné.

V této době je otevření divadla velký risk, ale rozhodnutí o provozu toho branického padlo ještě před pandemií. Na podzim 2019 jsme vyhráli výběrové řízení s plánem otevřít divadlo v březnu 2020. To jsme museli kvůli karanténě zrušit, vše jsme přesunuli na letošní podzim a rozhodli jsme se i přes nepřízeň situace otevření dále neoddalovat. Věříme, že si k nám diváci cestu najdou.

Do divadla přestěhujete všechna vaše představení, chystáte i něco navíc? Třeba společné projekty s jinými soubory, či akce pro děti s rodinami?

Divadlo BRAVO! nese podtitul „divadlo nového cirkusu a pantomimy“, a to napovídá mnohé. Do repertoáru tedy přesouváme všechna naše představení Loser(s), Walls & Hand-bags, Kolaps, Vzduchem, Heroes a EGO. Dále zde budou hrát své inscenace Pejprbój a Sólo mim Radim Vizváry. Dramaturgii chceme obohatit i o program pro děti. Již dnes se uskuteční premiéra představení MiMJOVÉ, které je určeno pro nejmenší diváky a jejich rodiny. Děti mohou do divadla BRAVO! chodit také v neděli odpoledne. Součástí programu budou koncerty již minulý rok jsme si na open air akci na Vyšehradě vyzkoušeli spojení Losers Cirque Company a různých hudebních interpretů, jakými jsou například Dan Bárta, Vojtěch Dyk, En.dru nebo Klára Vytisková. Rádi bychom v tom pokračovali i u nás v divadle.

O čem budou MiMJOVÉ? Půjde o klasický souboj zla s dobrem?

Přesně tak. Hlavní postavou je tak zvaný Mimstr (Radim Vizváry) a proti němu stojí zlá královna Hidora (Vanda Hybnerová v alternaci s Annou Polívkovou a Irenou Kristekovou). Ta chce ovládnout zemi a všechny přimět, aby jí sloužili. Proto si Mimstr vycvičí své pomocníky. Na scénu tak přichází tři Mimjové Jindřich Panský, Matyáš Ramba a Mates Petrák. Název představení je odvozen od slova MIM a NINJOVÉ. MiMJOVÉ jsou tedy bojovníci a mimové, půjde o pantomimickou bojovou přehlídku.

Jste soubor mnoha osobností, který zve ke spolupráci etablované umělce z různých oborů. Jak ve vašem případě vznikají nové věci? Není složité zkoordinovat všechny nápady?

Nápadů máme vždy dostatek, nejtěžší je zvolit ten, kterému se budeme věnovat. Následuje výběr inscenačního týmu, do kterého se snažíme oslovovat nové umělce tak, aby bylo každé představení jedinečné a mělo svůj nezaměnitelný rukopis. Vývoj všech inscenací má dlouhý průběh, často se původní námět časem pozmění. Je důležité umět škrtat, zkracovat a vyřazovat, stejně jako kreativně přemýšlet o každém tématu ze všech stran a nebát se ho rozvinout všemi směry. Jestli se nám to podaří, musejí posoudit diváci.

Jaké jsou obecně vaše ambice, čeho byste chtěli dosáhnout?

Rádi bychom, aby se z Divadla BRAVO! stala hojně navštěvované scéna, která bude nabízet divákům pestrý program. Nejen nový cirkus a pantomimu, ale také koncerty, dětská představení, kabaret, filmový klub nebo třeba jen posezení v kavárně. Chceme, aby Braníkem opět znělo BRAVO! A budeme rádi, když bude znít co nejčastěji.