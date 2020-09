Ve třech sálech hostí Národní muzeum výstavu, na jejíž exponáty se dlouho čekalo. Putovaly k nám z dalekého Egypta a jsou mezi nimi i ty, které objevili během dvou výzkumů v 70. a 80. letech čeští egyptologové. K vidění bude až do 7. února 2021.

Je to poprvé, co se u nás výstava věnovaná pyramidovému poli v Abúsíru a hrobkám členů královské rodiny z 3. až 1. tisíciletí př. Kristem prezentuje. Je zaměřena na nejstarší období egyptské říše, do doby stavitelů pyramid. Ještě nikdy nebylo z Egypta do zahraničí zapůjčeno takové množství významných artefaktů.

Celkem je tu k vidění tři sta exponátů, od drobných fajánsových sošek a šperků přes obětní nádoby, reliéfy z chrámů a torza kamenů s vyrytými hieroglyfy až po důstojné dřevěné sarkofágy. Obdiv budí subtilní tyrkysové sošky z cenného sklovitého materiálu i fragmenty soch králů, bohů či kněží, smíšené pocity zase vyvolávají tzv. kanopy nádoby s víky v podobě lidských hlav, v nichž se uchovávaly vnitřnosti vyjmuté z těla při mumifikaci.

Věčná sláva

Prakticky vše spojené s pohřebními obřady od tkanin a kadidelnic až po zdobné rakve dokládá, jakou péči a úctu Egypťané svým zemřelým věnovali. „Přáli si, aby jejich jméno bylo věčné,“ potvrzuje Miroslav Bárta, šéf českých výzkumů. A expozice potvrzuje, že svou ambici naplnili vrchovatě. I když stěží asi tušili, že jména Ptahšepse, Šeretnebtej či Raneferef budeme jednou číst i my, ve 21. století.

Egyptskou slávu a noblesu lze číst i z chrámových údolí. Monumentální zádušní komplex přibližuje malý model, sluneční chrámy, historii soch či pohled do zákulisí výzkumů zase různé projekce. Některé jsou vynalézavější třeba ty znázorňující běh slunečního kalendáře a digitálně dokreslující i vysvětlující motivy výzdoby slunečních chrámů.

Jiné budí shovívavý úsměv, třeba dvě televizní „interview“ jedoucí ve smyčce. První zkraje 80. let, kde mladičký Jiří Bartoška coby reportér klábosí se sochou egyptské princezny, druhé natočené o víc jak deset let později, kde pro změnu další objevenou (animací rozpohybovanou) princeznu zpovídá moderátor České televize Jiří Václavek.

Větší výtku ovšem zaslouží nedostatečně osvětlené popisky u některých exponátů v levém tmavém sále, jež prakticky nejdou přečíst a k nimž by návštěvníci měli povinně fasovat baterky. Tuhle nedokonalost by staří Egypťané nedopustili…