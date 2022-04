Grébovka bude plná spousty aktivit v duchu lásky, krásy a zábavy. Návštěvníci si budou moci užít den plný hýčkání za doprovodu svých drahých poloviček i těch nejmenších… Určitě mohu taky nalákat na známé tváře televize Prima. A za sebe můžu říci, že se na všechny návštěvníky těším i se svým moderátorským partnerem Petrem Vágnerem. V programu, který se letos rozšíří i do spodní části Havlíčkových sadů, kde vyroste druhé pódium, nebudou chybět koncerty, mimo jiné třeba Dary Rolins, dále módní přehlídky, workshopy, zkrášlovací procedury nebo různá poradenství, a to nejen pro ženy. Připravena bude i velká interaktivní zóna Prima LOVE se spoustou nejrůznějších aktivit.

Je i pro vás 1. květen nejzamilovanějším dnem v roce? Jak jej obyčejně prožíváte?

Já si myslím, že láska by se měla vyznávat v průběhu celého roku. Pravdou však je, že „den lásky“ pro mě 1. květen rozhodně je, dávám mu přednost před únorovým svátkem svatého Valentýna. A jak takový den prožívám? Naštěstí tím, co také miluji – svou prací. Do pozdních odpoledních hodin si budu užívat program se všemi návštěvníky. Romantickou oslavu nebo jen procházku s manželem si necháme až na večer. Určitě nezapomeneme ani na polibek pod rozkvetlým stromem.

Letos budete svátek zamilovaných poprvé slavit jako „vdaná paní“. Chystáte s manželem i něco speciálního?

Nic extra ani speciálního nechystáme. Mám velké štěstí, že pro mě i mého manžela je společný čas vždycky vzácný, cenný, plný legrace i lásky. Díky tomu je každý náš okamžik prostě jedinečný. Já si jen přeju, abychom si takový přístup udrželi co nejdéle. Potom nám totiž ke štěstí stačí i zapeklité hledání správně rozkvetlého stromu v Karlíně, pod kterým se z lásky políbíme. Nepotřebujeme k tomu nijak velká gesta ani drahé večeře.

Už několik let jste tváří televize Prima – nejdřív TOP STAR magazínu a následně zpravodajské relace HLAVNÍ ZPRÁVY. Jak byste tuto svou pracovní cestu popsala?

Je to docela dlouhá cesta. Možná byla zpočátku i trnitá a trochu krkolomná. Když náhodou vidím své začátky a záběry, většinou musím zavřít oči. Není snadné se na sebe dívat, když s odstupem času vidím, co všechno jsem mohla udělat jinak a lépe. Nicméně stále na sobě pracuji, snažím se posouvat a zlepšovat. Stále jsem za příležitost pracovat na Primě a CNN Prima NEWS nesmírně vděčná, sedět za moderátorským pultíkem hlavních zpráv je jako splněný sen, který opravdu žiju. Moje práce mě neskutečně baví a na každý pracovní den se vždycky těším.

Jak náročný je váš běžný pracovní den? Co všechno během něho stihnete?

Je toho hodně. Asi i proto, že den v práci skoro celý prosedím – v maskérně, u počítače, ve studiu, v autě. Takže se alespoň předtím, než nastoupím do „pracovního nasazení“, snažím být aktivní – během dopoledne si zacvičím ve fitku nebo si jdu zaběhat. Diváci mají často pocit, že moderátoři zpráv přijdou na hodinu denně do práce a mají hotovo, ale tak to není. Pokud hlásím večerní zprávy, tak do práce přicházím kolem 15.00 a odcházím přibližně až po pěti hodinách. Připravuji a upravuji si texty zpráv, aby mi šly „do pusy“, musím také projít maskérnou a kostymérnou. Se svým moderátorským parťákem Romanem Šebrlem si taky rozdělujeme texty, aby to dávalo ten nejlepší smysl. Představte si to třeba tak, že Roman bude vždycky s větším zápalem mluvit o nějaké zprávě ze sportovního světa, já zase o tématech, která jsou bližší ženám.