Na otevření haly, která vyrostla vedle O2 areny, čekaly už v pátek ve 14:00 stovky lidí, další proudily do budovy během odpoledne. Na fanoušky, kteří často přišli v kostýmech ze svých oblíbených filmů, seriálů a komiksů, čeká mnoho aktivit. Kromě fotografování s modely lodí ze sci-fi série Hvězdné války nebo se Supermanem v životní velikosti si mohou například vystát frontu na Železný trůn z fantasy seriálu Hra o trůny, který zapůjčila televizní stanice HBO.

Hlavní část programu v pátek zahájila talk show s herci právě z tohoto seriálu - Vladimírem Furdíkem, který ztvárnil roli Nočního krále, a Ianem McElhinneym, který hrál rytíře Barristana Selmyho. Pokračovaly pořady s herci ze superhrdinského filmu Hellboy, Ronem Perlmanem a Ladislavem Beranem. Před diváky diskutoval také Danny John-Jules, kterého čeští diváci znají zejména jako Kocoura z britského seriálu Červený trpaslík. Diváci si mohou během pořadů zapůjčit sluchátka, do kterých jim budou debaty simultánně tlumočeny.

Na pátečním slavnostním zahájení promluvil také pražský primátor Hřib, jenž vystoupil jako rytíř Jedi z Hvězdných válek. „Ať vás o víkendu provází Síla, milí padawani,“ vzkázal i na svých oficiálních facebookových stránkách. Po Hřibově show následoval koncert Pražského filmového orchestru.

Z českých spisovatelů se festivalu účastní například Miroslav Žamboch či František Kotleta. Součástí programu jsou i další promítání, besedy, workshopy, soutěže, výstavy, koncerty a také hraní video her nebo virtuální realita.

Do sobotního večera se prodalo 22 tisíc vstupenek

Český Comic-Con se zaměřuje na filmy, seriály, hry, komiksy a knihy především v žánru sci-fi, fantasy a horor. U nás se koná vůbec poprvé, v zahraničí má v mnoha městech dlouhou tradici. První ročník se konal v USA v roce 1970 pro několik málo nadšenců, ale během let se rozrostl na významnou akci globálního významu.

O tom svědčí i zájem českých fanoušků v Praze. Podle Ivy Pavlouskové, která mediálně zastupuje organizátory akce, se během necelých prvních dvou dnů prodalo 22 tisíc vstupenek. Festival končí v neděli a na sociálních sítích někteří lidé nabízejí své lístky, protože vše zajímavé už v O2 Universum viděli. Většina komentářů je pochvalných, pořadatelé však podle některých hostů akce nezajistili dostatečně prostory pro odpočinek a nemysleli tolik na rodiny s malými dětmi.

Na sobotní besedu s Perlmanem čekali lidé půl hodiny a hlavní sál zcela zaplnili. Stovky příznivců herce i jím ztvárněného rudého démona s upilovanými rohy bavil vyprávěním o tom, jak báječně se mu hraje v maskách, jak jeho kariéru odstartoval slavný film Jméno růže nebo že mu v době, kdy měl málo práce, zachránil život dabing a jeho výjimečně hluboký hlas. Vzpomínal i na natáčení Hellboye a filmu Blade2 v Praze, na bývalého prezidenta Václava Havla a chystá se navštívit všechny bary, které si tehdy v Praze oblíbil.

Devětašedesátiletý herec v dobré náladě přes hodinu odpovídal na dotazy diváků a vzpomínal na natáčení. Hrál v mnoha filmech a televizních seriálech už v 80. a 90. letech. Poprvé ho obsadil režisér Jean-Jacques Annaud do filmu Boj o oheň (1981), situovaného do pravěku, kde představoval jednu z ústřední trojice postav neandrtálců.

Americký herec zmínil globální oteplování i Trumpa

Tentýž režisér jej využil i do svého dalšího známého díla, do snímku Jméno růže (1986), kde ztvárnil postavu hrbáče Salvatoreho. V obou filmech, podobně jako v mnoha dalších, strávil před natáčením mnoho hodin v maskérně, ale vůbec si na dlouhé přípravy k natáčení nestěžuje. „Vždy jsem strávil v maskérně mnoho hodin. Ale nebylo to těžké, těžké je být horníkem, těžké je učit děti, těžké je být matkou, pracovat denně v bance deset hodin, to je těžké, ale kdo by nechtěl být Hellboyem,“ řekl a podobně jako mnohokrát během besedy si vysloužil potlesk.

V 90. letech Perlman hrál ve filmech Dobrodružství Hucka Finna, Ostrov Dr. Moreaua, Vetřelec: Vzkříšení, Nepřítel před branami nebo Blade 2. Po mnoha vedlejších rolích přišel v roce 2004 komiksový hrdina Hellboy. Dnes děkoval režisérovi Guillermovi del Toro, který pro roli Hellboye obhajoval Perlmana přesto, že studio chtělo obsadit někoho známějšího, jako třeba Vina Diesela. „Neměl jsem tak velké jméno, přijímám to s obrovskou pokorou, nikdy jsem nic takového nezažil, to se v Hollywoodu nestává, lidé se svých vizí tak nedrží, prostě to nějak udělají. On se rozhodl, že to bude po jeho, nebo to nebude vůbec. Nikdy ho za to nepřestanu milovat,“ řekl nyní. Kostým na Hellboye si prý oblékal dvě hodiny a další čtyři hodiny pak trval make-up.

Perlman se dotkl i obav ze změn klimatu, které sdílí a obává se o život svých dětí. „Globální oteplování bude velkým problémem pro příští generace,“ uvedl. Jako nemenší problém vidí Donalda Trumpa v čele USA, podle něj ničí demokracii. Vyznal se také z obdivu k Václavu Havlovi. „Považoval jsem ho za ohromně progresivního, velmi lidského politika, který zvládl uchvátit českého ducha. Češi mají specifickou osobnost. Je zajímavé, jak dlouho jste si v historii vládli, dohromady to bylo tak 60 let … ale zvládli jste to přečkat, teď si zase vládnete sami,“ řekl americký herec, který prý Prahu s její dlouhou historií miluje.