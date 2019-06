„Jako pravidelného hosta si vždy přeji a zvu slunce. Někdy dorazí, někdy přijde se zpožděním, někdy se zapomene na návštěvě jinde, ale vždy je a bude nejvzácnějším hostem Holešovské Regaty,“ říká v rozhovoru pro Zlínský týden Michal Žáček, ředitel pořádající Agentury Velryba.

V jaké fázi jsou přípravy na Holešovskou Regatu?

Řekl bych, že ve fázi „finální“. Ladíme vše tak, aby to klaplo. Aby se umělci i diváci cítili na festivalu příjemně a vše navazovalo na sebe. Ono se to nezdá, ale dvoudenní festival znamená, mimo jiné, čtyři dny tvrdé práce na místě při přípravě a stavbě areálu – pódií, sociálního zařízení, stanů, stánků, šaten a dalších drobností, kterých jsou v součtu stovky. Z titulu funkce šéfa festivalu se u mě všechny ty činnosti protínají. Minimálně ve fázi kontroly nebo odsouhlasování nákladů, a přiznám se, že jsou i chvíle, kdy mi z toho jde „hlava kolem“.

Jaký je letošní největší tahák?

Stejně jako minulé ročníky si neskromně myslím, že hlavním tahákem je prostředí a dobré jméno Holešovské Regaty. Jedinečné prostředí zámeckých zahrad v Holešově, přímé propojení s krásně rekonstruovaným zámkem, stromové aleje poskytující stín, travnaté plochy pro posezení nebo poležení, vodní plochy ohraničující areál – tím se Holešovská Regata vymyká běžným festivalům. Do zázemí pro diváky každoročně investujeme velkou částku z rozpočtu a každoročně se nám ta investice bohatě vrací tím, že lidé odcházejí z Regaty spokojení.

A z pohledu kapel či zpěváků?

Protože toto domácké prostředí a atmosféra oslovuje i vystupující umělce, daří se nám na festival vždy přivést top kapely z české a slovenské scény. A tím jsme se dostali k těm hlavním tahákům letoška: v pátek 21. června je to určitě celý „slovenský večírek“ s Vašo Patejdlem, Desmod a Tublatankou. Sobotu 22. června zase vyšperkují Jeleni, Wohnouti, Richard Krajčo s akustickým setem kryštofáckých písní, Ondřej Havelka s Melody Makers nebo Tata Bojs. U Tata Bojs taky prozradím, že finále jejich koncertu bude hodně netradiční, protože během živě hrané a zpívané muziky bude odpálený i ohňostroj, který tvoří finále každého ročníku. Osobně se na to moc těším, protože „Tatáči“ jsou moje srdeční záležitost.

Proč si vůbec nenechat ujít Holešovskou Regatu?

Protože je to pěkný festival s devítiletou historií, kde se cítí dobře všichni – od malých dětí přes teenagery, mladé bezdětné fesťákové publikum až po rodiče či prarodiče. Každý si na Holešovské Regatě najde to své.

Můžeme se těšit i na kvalitní pivovary? A něco dobrého na zub?

Letos je jedním z hlavních partnerů Pivovar Zubr, který v poslední době sbírá cenu za cenou v soutěžích pivních produktů, takže věřím, že v tomto směru budou návštěvníci spokojení. To samé Kofola – náš tradiční partner z oblasti nealko nápojů. Stánky s jídlem a laskominami budou různorodé a vybere si určitě každý. Naštěstí zájem z řad stánkařů máme na Regatě veliký, takže můžeme divákům namixovat nabídku menu od klasických festivalových jídel až po specia-lity zdravé kuchyně, vegetariánská jídla a tak dále. Pro znalce jen potvrzuji, že ani letos nebudou chybět Pálavské langoše. A to říkám proto, že u tohoto stánku je tradičně vždy nejdelší a nejtrpělivější řada. Sám langoše nemusím, ale říkal jsem si, že jednou budu muset ochutnat, abych se přesvědčil o výjimečnosti zrovna tohoto výrobce, když ho lidé tak milují. (smích)

Je zajištěno i parkování, ubytování? Nebo doporučujete návštěvníkům raději využít třeba veřejnou dopravu?

Určitě je lepší přijít po svých (úsměv). Ale myslíme i na par-kující diváky. V oblasti okolo holešovského koupaliště máme připraveny parkovací plochy, kam budeme auta diváků směrovat. Ideální pro všechny je použít obchvat Holešova ve směru na Bystřici pod Hostýnem. Sjezd k centrálnímu parkovišti bude na obchvatu značený, navíc parkování bude směrováno a řízeno i našimi pořadateli. Výhoda tohoto parkoviště je hlavně v tom, že je kousek od areálu, pěšky diváci během tří čtyř minut dojdou ke vstupní bráně. Hned vedle koupaliště navíc zřizujeme stanovou louku pro diváky, kteří přijedou se stanem nebo obytným autem. Obyvatelům stanové louky je k dispozici i sociální zázemí v budovách koupaliště a celá tato služba je zdarma.

Když vzpomenete úplně první ročník, jaký kus cesty jste ušli?

Opravdu velký kus cesty. Areál se rozrostl, festival se prodloužil na dva dny (do třetího ročníku byl jen v sobotu), rozrostlo se zázemí pro diváky, vytvořila se nám stabilní skupina stěžejních partnerů, kteří festival podporují, díky čemuž můžeme vstupenky stále držet na rozumné cenové hladině. Festivalu stále říkáme „rodinný“, a to nejen náplní a doprovodným programem, ale i snahou o nastavení výše vstupného tak, aby si jej mohla dovolit i například rodina se dvěma dětmi bez vyřizování půjčky. (úsměv) Navíc od prvního ročníku držíme nepsané pravidlo, že po zaplacení vstupného jsou všechny doprovodné atrakce pro diváky zdarma. No a to vše se nám daří i s vědomím, že vstupní náklady rostou a rostou… Jenom pro představu: oproti prvnímu ročníku je současný rozpočet na honoráře kapel čtyřnásobný, prakticky to samé platí o technice a personálu. Ale to neberte jako stížnost, spíše je to poděkování partnerům, kteří nám svojí podporou pomáhají rostoucí náklady držet na uzdě.

A plány s festivalem do budoucna? Brousíte si zuby na nějakého zajímavého hosta?

Důležité je, aby nám nedošla inspirace. Aby nás to bavilo. Abych měl kolem sebe stále stejný skvělý tým lidí, spolupracovníků, bez nichž by to nešlo. Každý rok mám nutkání poslat je na závěr před diváky, aby zatleskali i jim, protože v realizaci jednoho ročníku je ne-skutečné penzum práce, kterou moji kolegové umí výborně. A jako pravidelného hosta si vždy přeju a zvu slunce. Někdy dorazí, někdy přijde se zpožděním, někdy se zapomene na návštěvě jinde, ale vždy je a bude nejvzácnějším hostem Holešovské Regaty. I letos si datum Regaty zapsalo do svého nabitého diáře, tak uvidíme.

PROGRAM FESIVALU

PÁTEK

otevíráme brány: 16 hodin

EVENT JAZZ TRIO: 17 hodin

VAŠO PATEJDL: 18.15 hodin

DESMOD: 19.50 hodin

TUBLATANKA: 21.45 hodin

SMOKIE FOREVER (New Drive Club): 23 hodin

SOBOTA – PÓDIUM A

otevíráme brány: 11 hodin

UKULELE TROUBLEMAKERS: 11 hodin

LUCIE REDLOVÁ: 12 hodin

GENIUS LOCCI: 13.10 hodin

RICHARD KRAJČO A NIKOS GRIGORIADIS: 14.30 hodin

WOHNOUT: 16.20 hodin

ONDŘEJ HAVELKA A MELODY MAKERS: 18 hodin

Vyhlášení výsledků soutěže netradičních plavidel: 19.30 hodin

JELEN: 19.35 hodin

TATA BOJS: 21.30 hodin

Ohňostroj: 22.45 hodin

SOBOTA – PÓDIUM B (nádvoří zámku)

O MALÉ, VELKÉ PRINCEZNĚ (Loutkové divadlo Jirky Kuhla): 12.20a 13.40 hodin

JAN RUŠIKVAS – bicí, ZUŠ F. X. Richtera Holešov:14 hodin

Taneční vystoupení ZUŠ F. X. Richtera Holešov: 14.15 hodin

VOCAL OVERDOSE: 16 hodin

BRAJGEL: 17 hodin

ZUŠ Band F. X. Richtera Holešov: 18.50 hodin

Pěvecké vystoupení ZUŠF. X. Richtera Holešov: 19.15 hodin

ATELIÉR: 20.35 hodin

VODA

Přehlídka netradičních plavidel: 15.30–16.20 hodin

Přejezd vodní lávky: 18.50–19.30 hodin