V mezinárodní soutěži se představí v pěti tematických pásmech snímky rozmanitých žánrů a neobvyklých námětů. Soutěží mezi sebou filmy ověnčené již řadou festivalových cen s úplnými novinkami. Cenu může letos získat i český zástupce, který se do soutěže o hlavní cenu probojoval spolu s kraťasy z dalších dvaceti zemí světa.

„Produkce krátkých filmů se za patnáct let naší existence neuvěřitelně zprofesionalizovala a z nás se stal festival kategorie A, na který se filmy v obrovských počtech hlásí samy, což nás nesmírně těší. Nabízíme tak divákům možnost si udělat představu o tom, jak pestrá a bohatá je co do volby témat i stylů vyprávění současná světová produkce. Mezi snímky z USA, Finska, Francie, Filipín nebo Malajsie budou soutěžit i zástupci České republiky a Slovenska,“ říká Karel Spěšný, programový ředitel festivalu.

Ve dvou programech s názvy V divočině a V představách se v premiéře a za účasti tvůrců představí devět českých filmů, jež byly letos vybrány do Národní soutěže. Je mezi nimi i snímek Nebát se ničeho z dílny Jakuba Jiráska, který vypráví příběh dvou kamarádek, jež se rozhodnou prorazit se svým youtube videem ve světě influencerů.