Zdroj: Deník/Vladimír Šťastný

Rod Stewart, O2 arena Praha

Sir Rod Stewart přiveze své turné Global Hits do Prahy 3. července 2024 se speciální show v O2 areně. Sám k tomu říká: „Jsem upřímně nadšený, že se vrátím a vystoupím pro své skvělé přátele v Praze, kde vám předvedu své největší hity – a samozřejmě nebude chybět ani spousta napínavých překvapení!“ Rod Stewart je jedním z nejprodávanějších umělců v historii hudebních nahrávek, podle odhadů se po celém světě prodalo 250 milionů jeho desek a singlů. Známé jsou jeho celosvětové hity jako Maggie May, Da Ya Think I'm Sexy, Baby Jane, The First Cut Is The Deepest, Tonight's The Night, You Are In My Heart nebo Forever Young.

Svým charakteristickým hlasem, stylem i jako autor obsáhl snad všechny žánry populární hudby. Získal nespočet nejvyšších ocenění v oboru, mezi nimiž nechybí například dvě uvedení do Rokenrolové síně slávy.