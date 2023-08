Dosud jste byl známý především jako znalec díla písničkáře Karla Kryla. Jak došlo k tomu, že jste se pustil do fotografování a popisování české krajiny?

Začal jsem chodit na pravidelné procházky, abych měl pohyb. A po nějaké době jsem si občas vyfotil mobilem nějaké zákoutí v přírodě, abych si ho třeba jednou mohl připomenout. Sem tam jsem nějakou fotku dal i na Facebook. Postupně na ty fotografie reagovalo čím dál více lidí. Říkali mi, že ty záběry mají zvláštní atmosféru a že je z nich cítit klid. Přitom ty snímky vznikají nejčastěji za pochodu či ve spěchu, než mi do obrazu vjede auto nebo někdo vstoupí. Lidské postavy mám na fotkách jen výjimečně – buď nebyla jiná možnost, nebo naopak dodávají výslednému obrazu další rozměr.

Neměl jste Čechy nachozené a naježděné už předtím, právě v souvislosti se svým krylovským bádáním? S tímto umělcem je přece spojena pěkná řádka zajímavých míst.

Objevování různých míst mě přitahovalo vždycky, myslím, že jsem to zdědil po mámě. Nikdy mě ale nenapadlo, že by z toho mohly být fotografie, o které by někdo stál, a že bude lidi zajímat to, co vidím. Intenzivně se tomu věnuji v podstatě poslední čtyři roky – od doby, kdy jsem dokončil knížku o knihtiskařích Krylových. Do sedmnácti let mě nejvíc bavil pravěk, chodil jsem do lomů za zkamenělinami a nasbíral po antikvariátech několik tisíc knih na téma geologie, paleontologie a paleoantropologie.

Pak jsem se třicet let věnoval Karlu Krylovi, a i v tom případě jsem vybudoval rozsáhlý archiv. Teď jezdím, chodím a fotím. Pokud mám sílu, stihnu toho za rok opravdu hodně. Na internetu to pak vypadá, že jsem stále na cestách. Ale není to pravda, chodím do práce a ven se dostanu hlavně o víkendech. Navštívím šest sedm míst a na každém udělám kolem třiceti fotek. Zveřejňuji je postupně, takže jsem jakoby pořád na cestě, ovšem toliko virtuálně. Za uplynulý rok mám v zásobě asi dvanáct tisíc fotek.

Vaše knížka se jmenuje Znovuobjevené krásy Čech. Měl jste při práci na ní opravdu dojem, že přinášíte něco nového? Já mám čím dál častěji takový marný pocit, že se už tady kolem nic moc objevit nedá.

Jsem přesvědčen, že drtivá většina lidí o místech, která jsem do knihy vybral, buď nemá tušení, nebo je nenapadlo podívat se na ně jinýma očima. Obecně známým místům se v knize vyhýbám – všechna, bez výjimky, byla objevem i pro mě. Opomíjený, ale památkami a přírodou bohatý severozápad Čech jsem si zamiloval, snad je to z knížky cítit.

Kde se cítíte nejlépe?

Posledních několik let v Krušných horách, které jsou dnes překrásné – úplně jiné, než jak si je mnozí pamatují z osmdesátých let 20. století, kdy je stíhala jedna ekologická katastrofa za druhou. A v Českém středohoří, rozmanitost sopečných skal je tam neuvěřitelná, žádný podobný kraj u nás není.

Severozápad je unikátní i z jiných důvodů, kupříkladu nikde jinde u nás není na tak malém prostoru tolik zajímavých historických měst. A téměř z každého je to jen skok do Českého středohoří a Krušných hor. Kombinaci památek a přírody považuji, když mám volno, za ideálně strávený den. K vidění je tam toho tolik, že je pro mě vždycky obtížné přestat s přesuny na další a další místa. Neumím tam venku moc odpočívat, ale mám v plánu se to časem naučit.

Na Holém vrchu u Hlinné v Českém středohoříZdroj: se svolením Vojtěcha Klimta

Vaše publikace je založena na obrazovém materiálu. Jak dlouho dokážete čekat na správný záběr?

Na většinu záběrů nečekám vůbec. Občas pár minut, než se schová nebo objeví za mrakem slunce. Delší dobu jsem čekal jen několikrát.