/ROZHOVOR, FOTO, VIDEO/ Už jako malá holčička snila Anna Pan z ukrajinského Dnipra o tom, že jednou bude fotomodelkou. Do jejích plánů ale nakonec zasáhla válka. Přišla ve chvíli, kdy měla Anna za sebou první natočenou reklamu a poprvé za to dostala i peníze. Druhý domov našla Anna v Kutné Hoře, kde pracuje jako pečovatelka v Charitě.

Už jako malá holčička snila Anna Pan z ukrajinského Dnipra o tom, že jednou bude fotomodelkou. Před objektiv se ale poprvé postavila až ve svých třiceti letech. To už měla vystudovanou vysokou školu ekonomickou v městě Kryvyi Rih obor mezinárodní vztahy, byla vdaná a měla dvě děti. „Hned jsem věděla, že přesně tohle chci dělat. Byla jsem jako ryba ve vodě,“ vzpomíná na první zkušenost dnes skoro osmatřicetiletá Anna.

Série snímků „Van Helsing“, při které se inspirovala stejnojmenným filmem, vzbudila dokonce zájem ukrajinských médií a přestože to byl její nápad, pracovala bez nároku na honorář. Do jejích plánů ale nakonec zasáhla válka. Přišla ve chvíli, kdy měla Anna za sebou první natočenou reklamu a poprvé za to dostala i peníze. Přestože chtěla zůstat v Dnipru, manžel ji a jejich dvě dcery posadil 13. března 2022 na vlak a jen s dvěma taškami nejnutnějších věcí je poslal do bezpečí.

Anna Pan snila odmala o tom, že bude fotomodelkou.Zdroj: se svolením Anny Pan

Ruské bomby dopadaly příliš blízko místa, kde bydleli. Druhý domov našla Anna v Kutné Hoře, kde pracuje jako pečovatelka pro Charitu. Svého snu se ale nevzdala ani v Česku.

V Kutné Hoře jste řekněme rok a půl a Váš instagram i facebookový profil už se opět plní fotografiemi. Takže opět fotíte?

Ano spolupracuju tady s fotografem z Ukrajiny. Není to uprchlík jako já, přišel sem ještě před válkou. Focení je jeho koníček, stejně jako můj, ani jeden nefotíme za peníze. Já mám nápady a on mi je pomáhá uskutečnit.

Pokud ale vím, ráda byste fotila i profesionálně je to tak? Sníte o tom, že jednoho dne přijde nějaká skvělá nabídka?

Focení mě velmi baví, ale samozřejmě, že bych byla ráda, kdybych za to dostávala i zaplaceno. Přála bych si, aby přišla nějaká nabídka, ale nemůžu čekat moc dlouho, už nejsem nejmladší a čas utíká rychle. Ale já věřím tomu, že když člověk něco moc chce, tak to přijde. Pořád na to musím myslet a posílám myšlenky do vesmíru. Ale je mi jasné, že jen si přát nestačí, proto hodně fotím a hlavně různé žánry, aby bylo vidět, že dokážu ztvárnit cokoli, že umím být drsná i sexy. Hodně se vyptávám, zjišťuju možnosti.

Jaké byly sny malé Anny? Už jako dítě jste se viděla před objektivem?

Vyrůstala jsem v malé vesnici v Chersonské oblasti a musela jsem jako dítě tvrdě pracovat. Měli jsme hospodářství, prasata, krávu, slepice. Já se o ně starala, chodila na trávu, dojila mléko a vím, že jsem vždycky říkala, že až budu velká tohle dělat nebudu. Řekla jsem tehdy babičce, to mi bylo pět let, že půjdu na vysokou školu a budu pracovat ve velkém městě v kanceláři jako manažerka. Ale o focení jsem mluvila už ve škole, zrovna nedávno jsme na to vzpomínaly se spolužačkou.

Nicméně první fotky jste nafotila až jako dospělá a máma dvou dcer…

Anna Pan snila odmala o tom, že bude fotomodelkou.Zdroj: se svolením Anny PanAno, vystudovala jsem vysokou školu ekonomickou, obor mezinárodní vztahy a činnosti, vdala se a měla děti. No a jednou jsem takhle vedla dceru do školky a potkala jsem se tam s jinou maminkou, která byla shodou okolností fotografka. Kontaktovala mě s tím, že hledá modelku na focení a jestli bych to nechtěla zkusit, protože mám hezkou tvář. Bylo tehdy jaro, fotily jsme venku a já okamžitě cítila, že to je přesně to co chci, byla jsem jako ryba ve vodě. Hned potom jsem si našla na internetu tříměsíční kurz pro modelky, který jsem absolvovala. Mám dokonce i diplom. Je to vlastně současně modelingová agentura, kde mě mají v databázi a různé firmy z ní vybírají vhodné tváře na focení šperků, prádla a podobně.

Jednu nabídku a dokonce placenu jste už ale dostala. Zahrála jste si v reklamě že?

Ano, to bylo v listopadu před válkou. Kontaktoval mě člověk, který pro obchodní řetězec sháněl lidi do reklamy, která se natáčela. Našel si mě na instagramu a líbil se mu můj úsměv, prý jsem pro roli mámy od rodiny, co jde na nákup, jako stvořená. Byla to vánoční reklama a já se cítila, jako bych dostala nejméně nabídku roku. Za jediný natáčecí den mi zaplatili sto dolarů, to byl pro mě velký plat.

Vy ale nejste jen modelka. Přicházíte s nápady a celé si to v podstatě režírujete. Série fotek Van Helsing, kterou jste sama vymyslela, vzbudila dokonce zájem ukrajinských médií.

Neměla jsem sice moc peněz, ale měla jsem skvělý nápad. Inspiroval mě film a já chtěla fotky přesně v tomto duchu. Oblečení jsem sehnala v sekáči, Van Helsinga ztvárnil kamarád fotografa, sehnali jsme nůž, samopal a v jedné vesnici i kostel, takže jsem nakonec ještě všem platila benzín, abychom se tam dopravili. Měla jsem i vizážistku a kadeřnici, protože to pro ně byla reklama. Fotilo se 6. prosince, byla jsem zmrzlá jako nanuk a druhý den mě strašně bolela záda, nemohla jsem ani vstát. Ale bylo to nejlepší focení, co jsem zažila. Fotky vyšly v novinách a jsou i na Google.

Letos v létě jste odjela na Ukrajinu a odtud máte další fotografie do sbírky. Co všechno jste fotila?

Fotila jsem třeba snímky v levandulovém poli, které sloužily jako reklama pro fotografku. Byla jsem první, komu to nabídla a mě to potěšilo. Další focení bylo v mouce…..

To mě zaujalo, to byl také Váš nápad? Mimochodem fotky jsou úžasné!

Anna Pan snila odmala o tom, že bude fotomodelkou.Zdroj: se svolením Anny PanNapsala jsem fotografovi, že mám nápad, že bych se chtěla fotit v mouce. Jen jsme nevěděli, jestli se nám vůbec podaří zrovna na tohle sehnat ateliér. Jeden nakonec souhlasil, ale musela jsem zaplatit dvě hodiny místo jedné a celý ho uklidit. Focení bylo těžké, bylo léto, vedro, okna musela být zavřená kvůli průvanu, protože na podlaze byl igelit a na něm nasypaná mouka. Já v tom skákala, seděla, tančila, házela mouku kolem sebe, nad sebe, no prostě měla jsem ji úplně všude. A jak jsem byla zpocená, mouka se na mě lepila a já to musela škrábat dolů. Strašně jsme se u toho nasmáli.

To Vás všechno napadá samo, nebo hledáte inspiraci?

Spoustu nápadům mám v hlavě, ale samozřejmě hledám i inspiraci. Jedna věc je moje představa, druhá věc je, jak to vidí fotograf, navíc řadu věcí, které mě napadnou už někdo vymyslel.

Jste krásná žena, co nějaké sexy fotografie nebo akty? To Vás neláká?

Spodní prádlo bych fotila ráda, ale upřímně toho je všude plno. Nahaté holky pro mě nejsou aktuální. Já chci dělat fotky, které o něčem vypovídají, které jsou o životě. Mám ráda, když se podívám na snímek a něco z něho cítím, když jsou v něm zobrazené emoce třeba bolest, štěstí, radost. A to ne každá modelka zvládne. Spousta z nich jsou jako panenky s prázdným výrazem a to já nechci. Ještě před válkou jsem chtěla nafotit sérii z armády, ale žádné strojené fotky, chtěla jsem zachytit reálnou podobu války. Jako bych tušila, že to přijde.

A bohužel přišlo. Jak na to zpětně vzpomínáte?

Pamatuju si, jak mě v pět hodin ráno budily záblesky světel. Nic jsem neslyšela, jen viděla ty záblesky přes velké okno v ložnici. Pak jsem se dozvěděla, že bombardují letiště na druhém břehu Dněpru. Zůstávali jsme, nechtěla jsem odejít, ale manžel na tom trval a 13. března mě s dcerami odvezl na nádraží a s dvěma taškami toho nejnutnějšího nás posadil do vlaku. Jeho nepustili, ale kvůli špatnému zraku nemohl ani do války. Devět měsíců trvalo, než prošel všemi vyšetřeními a než mu dovolili odjet za námi. Mysleli jsme, že válka bude trvat měsíc, dva, na tohle jsme nebyli vůbec připravení.

Co se stalo s vaším bytem?

Zůstala v něm moje maminka, protože bratr je ve válce. Přijela za námi na měsíc a půl, aby viděla vnoučata a já jí říkala, ať zůstane, ale nechce o tom slyšet. Řekla nám, že dokud má syna na frontě nebude nikde šťastná. Já se mu snažím pomáhat, když potřebuje léky, nakoupím je a pošlu mu je. Už nedostal ani dovolenou, hodně lidí zemřelo nebo odešlo a teď jim chybí. Když se třeba týden neozve, trneme všichni hrůzou.

V Kutné Hoře jste našla druhý domov, máte tu přátele i práci. Jste tady spokojená? Češtinu podle mě zvládáte perfektně…

Od začátku, kdy jsem do Kutné Hory přišla, jsem chtěla být samostatná, nechtěla jsem být odkázaná na přídavky. Jsem vděčná za to, že tady můžu být, že jsme v bezpečí a patřím k těm, kteří respektují pravidla této země, jsem tady host. Když mi v křesťanském společenství tehdy nabídli práci pečovatelky, byla jsem strašně šťastná, protože jsem měla pětiletou holčičku a nemohla jsem pracovat na směny. Klienti anglicky nemluví, proto se musím o to víc snažit naučit se jazyk a oni mi s tím pomáhají. Vysvětlují mi jak se co řekne a já mám takový slovníček, kam si všechno zapisuju. Takhle se učím.

Je kromě focení ještě něco, co by Vás profesně lákalo?

Nejsem ráda někde zavřená, mám ráda pohyb, celkově jsem ráda pořád v pohybu. Miluju létání, takže si umím představit třeba práci letušky nebo tlumočnice, prostě někam jezdit, sem tam. Ale svoji cestu vlastně pořád ještě hledám.