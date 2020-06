Globální facka. I tak se dá mluvit o pandemii, jíž jsme prošli a která je snad už za námi. Václav Cílek soudí: „Vy říkáte facka, já říkám transcendence. Historická zkušenost ukazuje, že na nic se tak rychle nezapomíná jako na nemoc.“

Jak jste trávil karanténu?

Dosáhl jsem už loni penze, čímž mi stoupl objem práce na 135 procent. Odjel jsem na chalupu, kde mám věci, jež potřebuji. Jsem tak nějak stále připraven na krizové scénáře. Psal jsem a věnoval se manuálním činnostem. Nebyl jsem ale úplně nad věcí, to musím říct. Vždycky si vzpomenu na Hérakleita, který říkával, že lidi si myslí, že mají vlastní rozum, ale je jen jeden a společný. To mi potvrdily hovory s lidmi při pandemii. Měli delší, složitější a barevné sny, zkrátka se ukázalo, že v kolektivní psýché se něco děje.

Taky máte sny?

I já se v nich občas musím vyrovnávat s tím, že něco odchází a přichází. Ale zvládám to. Je třeba počítat s tím, že nebezpečí je součástí našeho života. Psychologické testy ukazují, že předcházející generace byly na stresující situace připraveny lépe než ty současné. Souvisí to s odolností, kterou si člověk buduje v mládí. A dnešní mladí moc příležitostí neměli a nemají, řekl bych. Nemusí se potkávat s bolestí, zimou, hladem, jejich odolnost je menší. O to víc jsou ale radikální.

Jste geolog a přírodě se celoživotně věnujete. Máte svou teorii na původ koronaviru?

Když se objevil, říkal jsem si ano, je to, jak člověk čeká. Čína, netopýři, na nichž viry žijí, k tomu velké množství lidí a divokých zvířat, aby se mohl množit, ideálně ještě prasata, na nichž se to dopěstuje. Jako Čapkova Bílá nemoc i moderní choroby přicházejí z Číny. Pak jsem se zaposlouchal do jiných hlasů a došel k závěru, že nejpravděpodobnější konspirační teorie je ta o americkém výzkumu, který byl v USA zakázán a následně přenesen tajně do Číny. Ovšem kdyby to byla pravda, všechny státy spolupracující s Amerikou by musely mlčet, aby se to nevyneslo. Čili jsem se rozhodl, že z hlediska mého duševního zdraví bude lepší, když to svedu na netopýry. Jinak budu po zbytek života naštvaný, že se na mé existenci podepsali tajní agenti.

Poslední roky jste upozorňoval na to, že se lidé vzdalují tradici a kontinuitě. Nepomohla pandemie k tomu, že se díky chalupám a přírodě začali zase vracet?

Určitě to k něčemu bylo. Nejlépe je to vidět na cenách nájmy bytů jdou dolů, nemovitosti nahoru, neboť lidé si uvědomili, že je dobré mít klidnou základnu, kam se mohou v případě nouze uchýlit. A zaujalo je to. Víc se rodinně semkli. Hodně pomohlo i šití roušek. Šili hlavně mladí, čímž objevili šicí stroj, prakticky už ve starém železe. Také se ukázalo, jak zbytečné jsou mnohé umělé úřady a administrativní úkony, kolik práce lze udělat z domova. V amerických novinách kdosi napsal, že nemohl být lepší důkaz o tom, jak jsou marketingové agentury a PR k ničemu. Je to tak.

Je asi předčasné přemýšlet o tématech k psaní. Ale přesto, vytěžil jste z téhle doby nějaká?

Prožil jsem díky koroně nejkrásnější jaro ve svém životě. Přijel jsem na chalupu v březnu, kdy byly stromy ještě holé, a odjížděl v době, kdy měly charakter letního porostu. Mohl jsem pozorovat celou jejich proměnu. To byl pro mě asi nejsilnější motiv. Druhý se teprve rýsuje.

A to je?

Posttraumatické poruchy. Studuji je už delší čas. Věnoval jsem se jim v době po hurikánu Katrina i po povodních. Jsem přesvědčen, že lidé, kterých se virus teď silně dotkl, tedy lékaři a pacienti, budou mít problémy. Za pár měsíců, možná za rok. U nás to tolik nehrozí, měli jsme minimum nemocných a zemřelých. Ale v Americe to bezesporu problém bude.

Čili koronavirus nám ještě ukáže.

Ano. Všichni máme v sobě hněv, který občas potřebujeme ventilovat. A vypjaté chvíle jsou k tomu jako stvořené. Někdy stačí smrt jednoho černocha.

Jako teď v USA George Floyd?

Ano. Tím nechci říct, že jeho smrt byla v pořádku. Vůbec ne. Otázka zní, proč je reakce tak silná a masivní. Ještě více jsou zasaženi policajti. Neměli roušky, rozháněli lidi, byli pod tlakem. Rasismus je samozřejmě v Americe bolavé téma. Ale dnešní takzvaně protirasistické demonstrace jsou jen součástí koronavirového efektu. Je odborně popsáno, že už po epidemiích v minulých stoletích se zvýraznily problémy, které ve společnosti byly.

Může to potkat i Čechy?

Méně. Latentní agrese může propuknout třeba ve chvíli, kdy se ukáže, jak jsou předražené potraviny, roušky nebo zelenina. Všechno je to emoční záležitost. Protestujete, ale nenabízíte řešení. V Anglii proto chystají zřízení linek pomoci. Lékaře i pacienty čeká špatná doba nespavost, agrese, vyhoření, rozpad vztahů. Je otázka, jestli by něco takového nemělo být zřízeno i u nás.

Máte rád hudbu, občas se na některých projektech podílíte. Loni jste s Pavlem Fajtem stvořili Souhvězdí Santini nahrané v kostelích. Nechystáte něco nového?

V Bratislavě působí člověk jménem Ivan Zubal a ten jednou za čas vydává samizdatové knížky. Poslední z nich je o Petru Rollerovi. To je bratislavský sochař, jenž už deset let sbírá kameny na břehu Dunaje a roznáší je po městě. Kniha se jmenuje 322,6, já napsal text a s fotkami a hudbou Andreje Šebana tvoří hezký celek. Nemá nakladatele, rok vydání, vyšlo jen šedesát kusů. I tak může kultura fungovat.

Jakou má podle vás po koroně perspektivu?

Dobrou. Pandemie má vždycky tři fáze: zdravotní, ekonomickou a kulturní. Umění 20. století bylo v opo-zici vůči všemu a nemělo moc v lásce pojetí krásy. Té, která lidi zklidňuje. Často uvádím příklad barokní hudby po třicetileté válce. Je to jedna z těch nádherných harmonických hudeb, co lidem v životě scházely. Věřím, že minimálně pro část lidí bude teď umění hodně potřeba. Ztišení, nalézání krásy, duchovna. Hezky to definuje právě Pavel Fajt. Říká, že umění potřebuje válku. Jinak lidi dělají blbosti.