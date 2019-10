„Z umělecko-historického hlediska jsou významní ti umělci, kteří zásadním způsobem ovlivnili dobový mezinárodní nebo alespoň národní umělecký názor, nebo se mu naopak zásadně vymykali. To se o Karlu Gottovi říci nedá,“ sdělil Deníku ředitel Sbírky moderního a současného umění Michal Novotný.

Postrádá u něj výstavy v prestižních institucích, zastoupení ve sbírkách i publikace o jeho tvorbě. „Tedy vše, co by prokazovalo shodu velkého množství odborníků na důležitosti umělce. Osobně si myslím, že to ani nikdy nebylo cílem jeho tvorby,“ konstatoval Novotný. „To samozřejmě neznamená, že by byla špatná nebo nemohla mnohé potěšit,“ připustil.

„Tím, že je to slavná postava, bude mít svůj trh, ale bavit se o tom v rovině umění, do toho bych se vůbec nepouštěl,“ řekl Deníku Jan Skřivánek ze serveru Art+ specializovaného na trh s uměním. Očekává však, že se z Gottových obrazů stanou oceňované memorabilie. „Podobně jako třeba bunda Elvise Presleyho nebo kytara Kurta Cobaina, pak se prodají za fantastickou cenu,“ míní.

Nový i Mona Lisa

„O díla Karla Gotta měli a mají největší zájem sběratelé, kteří patří k jeho obdivovatelům a fanouškům,“ potvrdil Martin Kodl z Galerie Kodl. Jeho aukční síň loni jedno z Gottových děl prodala. Obraz Oldřich Nový a Anny Ondráková se vyvolával za čtvrt milionu korun, vydražen byl za 1,4 milionu. „Výsledek byl překvapením, které nikdo nečekal,“ konstatoval Kodl.

Šanci koupit si Gottův obraz budou mít jeho ctitelé již v prosinci. Na pražském Žofíně se bude dražit jeho olej Mona Lisa. Variace na jeden z nejslavnějších obrazů světa půjde do aukce s vyvolávací cenou 350 tisíc korun.