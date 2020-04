Heda Čechová se narodila v roce 1928 v Praze. S hlasatelskou činností začala těsně po druhé světové válce ještě jako studentka chemie. Populární byla zejména v padesátých a šedesátých letech. Během normalizace se živila namlouváním magnetofonových kazet pro slepce a předčítáním knih.

Po převratu byla Heda Čechová v letech 1990 až 1992 poslankyní České národní rady za Občanské fórum.

Jejím synem byl herec a moderátor Vladimír Čech, který zemřel před sedmi lety. "Když se mi narodil syn, bylo to krásné. Bylo mi jedno, jestli to bude holčička nebo kluk, ale když se narodil kluk, byla jsem ráda. Bohužel je už šest let mrtvý," poznamenala ještě loni docela věcně Heda Čechová.

Vladimír Čech se do povědomí veřejnosti dostal zejména jako první moderátor televizní soutěže Chcete být milionářem?, na jejíž uvádění vyhrál v roce 2000 rozsáhlý konkurs. Známá byla také jeho divadelní práce a činnost v dabingu, kde namluvil například kocoura Garfielda.