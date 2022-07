Sotva návštěvník vstoupí do klasicistního domu v areálu hradu Valdštejn, dýchne na něj pohádková atmosféra. Hned za dveřmi totiž uvidí kostýmy, které mu budou jistě povědomé. Ano, právě se ocitl na plese z filmu S čerty nejsou žerty.

„Máchale, spadlo ti to!“ Kdo by neznal alespoň jednu z legendárních hlášek z jedné z nejkrásnějších českých pohádek? Na Valdštejně najdete originální kostýmy z ní a z další pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci. A proč zrovna tato dvě filmová díla? Mají spojitost s Českým rájem a z Valdštejna je vidět na místa, kde se točily některé scény. Třeba na hrad Frýdštejn, kde čarodějnice věznily princeznu Jasněnku.

Kostýmy na zápůjčku získaly Turnovské památky a cestovní ruch z barrandovských ateliérů. Uvedená příspěvková organizace města Turnov se na výstavu připravovala rok a půl. „Navazuje na podobné výstavy z minulosti. V roce 2017 jsme tu vystavovali kostýmy z pohádek Princ Bajaja, Kočičí princ, Princ a Večernice a seriálu Arabela,“ popsala ředitelka organizace Eliška Gruberová.

Tentokrát je ale výstava větší a zasahuje do všech částí hradu, od už zmíněného domu přes biliárový sál až po romantický zámeček na druhém konci areálu. „Právě tady jsou asi neikoničtější kostýmy pohádky S čerty nejsou žerty, tedy uniforma generála a Petra Máchala nebo nejčastěji využívaný kostým zlotřilého rádce. Další sada kostýmů z této pohádky je pak v biliárovém sálu, kde návštěvníci uvidí obleky Doroty Máchalové, obou princezen, pana knížete. A dokonce i vlčí ocas, který pomáhal Jankovi při přeměně na vlka,“ přiblížil David Šícha z hradu Valdštejn.

Druhá část situovaná do sálu v klasicistním domě je zase zasvěcena kostýmům z pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Najdeme tu jak šaty samotné princezny (Michaela Kuklová), tak otce krále i obou čarodějnic. „Právě kostým ježibaby, kterou hrála Helena Růžičková, nám dal zabrat. Má hodně vrstev a my jsme dlouho dumali, jak ty vrstvy správně poskládat. Ale povedlo se,“ pousmála se Gruberová.

Ostatně, radost nad výstavou projevil i režisér Jasněnky Zdeněk Troška. Pro Turistické noviny Turnovska poznamenal, že se rád přijede podívat. „Hrad Valdštejn je romantika sama a nápad vystavit tam kostýmy z filmových pohádek je bezvadný,“ poznamenal Troška. Výstavu doplňují informační tabule, kde si návštěvníci mohou přečíst jak zmíněný rozhovor s režisérem, tak třeba s herečkou Jaroslavou Kretschmerovou, která ztvárnila Dorotu Máchalovou.

Realizace výstavy stála cirka 250 tisíc korun, přičemž notnou část peněz spolklo pojištění exponátů, zároveň ale na ni městská organizace získala dotaci. Výstava Z pohádky do pohádky bude na hradě trvat až do konce prázdnin v době otevírací doby hradu. Vstup na ni je zahrnut v ceně vstupného do hradu.

Na hradě to bude žít

Hrad Valdštejn ale nabídne i další prázdninové akce. Už příští týden, v úterý a ve středu, tu proběhne akce Rytíři na Valdštejně v režii šermířské a divadelní skupiny Nostra ex. Poslední červencový víkend bude také patřit středověku. Středověký víkend nabídne dobovou hudbu a ochutnávky středověké kuchyně. Během Dětských her a klání, které proběhnou 2. srpna, si děti budou moci vyzkoušet rytířské disciplíny. Prázdninovou sezónu na hradě Valdštejn zakončí 27. srpna Hradozámecká noc s kostýmovými prohlídkami a doprovodnou hudbou.

Zahrát si tady můžete i dobrodružnou zážitkovou hru Kryptex, skrývající v sobě mnoho zajímavých otázek, tajných šifer, záhadných skrýší a dobrodružného pátrání. Hra je určena pro rodiny s dětmi staršími 7 let či skupinu maximálně 5 osob. Na její účast je nutná předchozí rezervace, nejlépe prostřednictvím mailové adresy: info@hrad-valdstejn.cz.

Valdštejn, nejstarší hrad Českého ráje, byl založen kolem roku 1260 Jaroslavem z Hruštice z rodu Markvarticů, předků pánů v Valdštejna. Koncem 15. století byl opuštěn, v 18. století zde Valdštejnové vybudovali nevšední poutní místo. Jako poslední šlechtický rod vlastnili Valdštejn Lexové z Aehrenthalu. V současné době je hrad Valdštejn v majetku města Turnova. Otevřeno je o prázdninách denně od 9 hodin, poslední návštěvníky pak vpustí v 17:30.