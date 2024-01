Rozálie HavelkováZdroj: se svolením TrutnOFF

TrutnOFF, Trutnov, 22. - 25. 8.

Legendární festival TrutnOFF, který se v roce 2023 po sedmi letech vrátil z moravského exilu do domovského Trutnova, se uskuteční tradičně v „okupačním“ termínu od 22. do 25. srpna. Ze zámoří přiletí Flogging Molly. Z domácích vystoupí například Visací zámek, Monkey Business nebo premiérově akordeonistka, herečka a dryáčnická šansoniérka Rozálie Havelková. Na festivalu, který letos oslaví jubilejních čtyřicet let od svého vzniku, vystoupí přes šedesát skupin.

Pestrobarevný program ozdobí řada největších legend české populární i undergroundové scény, ale i mladých alternativních objevů a zástupců dalších hudebních proudů. Obohatí jej i okénka do světa world music a řada přednášek, workshopů a výstav. Hudební přehlídka se uskuteční na trutnovském Bojišti, kterému festival vdechl atmosféru a probudil jeho genia loci.