„Na louce u zahrádek vyrostl bílý zadek. Vyklubal se z něj nakonec obrovský, těžký vatovec.“ To a mnohé jiné se dozvíte, pokud si pustíte nové CD Houbeles Musicus, které nese podtitul Hudební smaženice z 50 druhů hub a 7 kapel pro děti i jejich rodiče.

Žádné ťuťuňuňu

Na albu, které je a není pro malé posluchače, „smaží“ členové skupin Traband, Bezobratři, Get Back Joe!, Land Of Honey a Dick O’Brass, ale také The Plastic People Of The Universe. Je tu nynější spoluhráč Lenky Filipové Sean Barry i Vráťa Brabenec, Jarda Svoboda i femme fatale českého undergroundu Eva Turnová. Všichni společně mění náhled na takzvané „dětské“ desky, které už dávno nejsou tím, čím bývaly.