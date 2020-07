/FOTOGALERIE/ Výstava Imaginárium v Regionálním muzeu Mělník zve návštěvníky do tajuplného a výtvarného světa přátel Divadla bratří Formanů. Živá, hravá a inspirující výstava byla zahájena po přivítání lodi Tajemství vernisáží v pátek 10. července výtvarníkem a loutkařem Matějem Formanem.

Z výstavy Imaginárium v Regionálním muzeu Mělník. | Foto: Marta Dušková

„Na výstavě vystavujeme loutky, dekorace, divadelní scénografii a po první zkušenosti s výstavou jsme pochopili, že je to sice moc hezké na koukání, ale chybí tomu hravost a život. Dekorace a loutky, které žijí a hrají při představení, najednou někdy jen tak visí hezky naaranžované, jsou krásné, ale hodně tomu chybí. Touto výstavou se snažíme překročit práh toho, co je pouze na koukání a nabídnout dětem i dospělým všechno, co je může inspirovat k hravosti, objevování, vynalézavosti a co případně vzbudí touhu odkrýt nějaká tajemství“, vysvětluje výtvarník a loutkař Matěj Forman.