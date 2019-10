Řekněte jim, že sametová… Tak se jmenuje obsáhlý deník bývalého studentského vůdce Martina Mejstříka, který třicet let po revoluci vychází v novém vydání.

Někdejší studentský vůdce a bývalý senátor Martin Mejstřík. | Foto: ČTK

Disent nás podcenil. Byli tak zahleděni do sebe, že jim uniklo, jak se mladí lidé radikalizují. Těmito slovy začíná líčení 17. listopadu 1989, jak si ho pamatuje jeden z hlavních aktérů sametové revoluce. Martin Mejstřík stál v čele Koordinačního stávkového výboru studentů vysokých škol. Byl to on, kdo 18. listopadu vyhlásil na Václavském náměstí v Praze zahájení společné stávky studentů a herců. Tu hlavní práci však vykonal v letech, která převratu předcházela.