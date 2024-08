Marta Dancingerová a Martin Prágr

(už tančil s biatlonistkou Gabrielovou Soukalovou, herečkou Simonou Babčákovou a modelkou a moderátorkou Ivou Kubelkovou)

Když jste se dozvěděli, že spolu budete v páru, jak jste reagovali?

Prágr: Je to o tom, že vám v tomto případě přidělí „ženu na tři čtyři měsíce“. Strašně zvláštní. Svým způsobem je to rande naslepo. Zatím jsme s Martou strávili asi čtrnáct dní při trénincích, ale vlastně mi i za tak krátkou dobu přijde, jako bychom se znali roky. Vyplývá z toho, že jsem s ní jako taneční partnerkou hodně spokojený.

Dancingerová: Taky jsem s Martinem moc spokojená. Samotný fakt, že jsme se sešli při natáčení medailonku pro pořad, beru jako takový zvláštní formát seznámení.

close info Zdroj: ČT / Jaroslav Fikota zoom_in Marta Dancingerová a Martin Prágr

Nechali jste se do soutěže přemlouvat? Jak to u vás bylo?

Dancingerová: Měla jsem v tom úplně jasno. Být ve StarDance byl můj sen, všude jsem to říkala. Takže jsem byla naprosto šťastná, když nabídka přišla.

Prágr: Byl jsem zrovna pryč, když se to řešilo. A když mi skončil Survivor, byl jsem tak dobytý, že jsem si říkal, že bych musel být blázen, abych šel opakovaně do StarDance. Nakonec jsem nabídce podlehl. Teď to vnímám tak, že jsem měl taneční detox a zase prožívám krásu toho, že člověk může být na sále a dělat to, co ho celoživotně baví.

Už jste se trošku oťukali… Jak na tom jste?

Prágr: Všichni chtějí slyšet o taneční stránce, ale podle mě jde hlavně o tu lidskou. Cítím, že si s Martou důvěřujeme, probíráme spolu věci, hodně se nasmějeme… A co se týče tance, rozhodně jsem nedostal poleno. Marta je šikovná. Spíš jde o to, jak se budeme v daném tanci cítit, protože každý je úplně jiná disciplína.

Choreografie spolu řešíte?

Prágr: Hodně je spolu probíráme, ale ve výsledku je to víceméně o mě. Stejně tak jsme se bavili o kostýmech, o hudbě…

Dancingerová: Martin má nějakou představu, kterou nahodí. Pak třeba oba zjistíme, že nám nesedí, a tak vymyslíme něco, co z nás v danou chvíli vychází. Cítím, že i tohle je společná práce, i když samozřejmě neznám kroky a asi bych nepostavila choreografii na tango.

Prágr: Věřím, že tematicky navážu na to, jak jsem tanči s Ivou. Takže je možné, že hned první tancem rozbijeme rutinní zákonitosti.

Dokážete odhadnout, zda budete mít při přímých přenosech trému?

Dancingerová: Určitě velkou, úplně nevím, co to se mnou udělá. Bude to pro mě skok do neznáma.

Jak budete tanec kombinovat s hraním v divadle?

Dancingerová: Od všeho si volno dát nemůžu, ale v divadle byli tak hodní, že mi vyšli vstříc, takže bych měla hrát jen v pondělí, úterý a středu – a taky ne úplně pokaždé. No a ve čtvrtek a pátek se budu věnovat večerním tanečním generálkám. Ani jsem si nepřála hrát moc v neděli večer, ale možná, že nějaké výjimky tam budou. Běh života nezastavím. Taky nevím, kdy pro mě soutěž skončí. Takže je to celé otevřené.