Na pultech je nyní výjimečný komiks Osamua Tezuky, na jehož dílo v češtině se dlouho čekalo. Japonský animátor, spisovatel a producent (1928-1989) byl vystudovaný lékař, jenž plášť nikdy neoblékl. Vášeň pro komiksy byla silnější. Povýšil je na sofistikovanou četbu napříč generacemi a dnes je uctíván jako bůh mangy, takřka coby muž formátu Stana Lee či Walta Disneye.

Nedůvěra k Česku

„Nejde jen o Tezuku, dostat na český komiksový trh kvalitní mangu trvalo roky,“ vysvětluje překladatelka knihy Anna Křivánková. „Japonská nakladatelství přistupovala – a do jisté míry stále přistupují – k tak malému trhu s nedůvěrou. O to více pak v případě komiksů tak legendárního autora, jakým je Osamu Tezuka.“

Zpráva od Adolfa je objemné dílo, čítající přes 1200 stran, zatím proto vyšel první díl, který už v tomto měsíci bude následován druhým. Dotažený je opravdu do detailů – psán a vytištěn je podle originálního rukopisu, tedy zprava doleva, což může zkraje čtenáře rušit. Dá se na to ale snadno zvyknout.

Jakkoli titul naznačuje souvislost s německým diktátorem, ten nestojí tak docela ve středu dění. Adolfové jsou tu totiž hned tři. Dva

v Japonsku (přičemž jeden je Žid!), třetí v Německu - zmiňovaný Vůdce. Jejich osudy nevratně spojí události, jež se přihodí na berlínských olympijských hrách roku 1936. Autor se skrze jejich příběhy vyjadřuje k nenávisti, jež existovala v Japonsku, i k tomu, jakou měla podobu v Německu.

Nacionalistické šílenství

Jak dodává Křivánková, „Tezukovo zpodobnění nacistické ideologie může někomu místy připadat trochu naivní, ale v zásadě vystihl její grotesknost a zrůdnost velmi přesně. A to platí i pro nacionalistické šílenství, které Japonsko ve 30. a 40. letech zachvátilo a jež Tezuka coby mladík zažil na vlastní kůži.“ Kniha je výtečnou ukázkou toho, jak kreslil i mistrně vyprávěl. V kresbách lze najít expresivní vypjatost, s jejíž pomocí zdůrazňuje emoce, hraje si s citoslovci i atmosférou prostředí.

Čeští čtenáři se neznámé kultury bát nemusí. Jak potvrzuje překladatelka, „Zpráva pro Adolfa je i přes jistou exotičnost velmi přístupný příběh. Hodnoty, s nimiž pracuje – přátelství, láska, touha po moci – jsou natolik univerzální, že dokážou oslovit každého. To ostatně do značné míry platí pro velkou spoustu japonských komiksů, jinak by si nedokázaly získat tak obrovskou popularitu po celém světě.“