Eliška Křenková ve filmu ÚsvitZdroj: se svolením Bontonfim

Letní filmová škola (28. 7. - 3. 8.)

Všichni toužíme po lásce, všichni se něčeho bojíme a málokdo z nás je už opravdu dospělý, i když je nám třeba čtyřicet. A navrch sluneční erupce, matky, které odmítají odejít, debata o filmu Barbie, Pedro Almodóvar, Howard Hawks i Jan Procházka. To všechno se letos vešlo do programu Letní filmové školy v Uherském Hradišti, která začíná tento pátek. Chybět nebudou ani české filmy, letos Citlivý člověk, Přišla v noci, Bod obnovy, Hadí plyn, Brutální vedro či Úsvit. Diváci tradičně vyberou film, který v lednu následujícího roku vstoupí do české distribuce, dojde na animovaný film White Plastic Sky o naší znepokojivé budoucnosti a pomáhat se bude hospicům. Hradiště rozezní kapely, divadla a potlesk diváků. Navzdory brutálnímu vedru, které tentokrát opanuje nejen kraj, ale i filmové plátno.