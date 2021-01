V loňském roce spatřilo světlo světa nové vydání románu Franze Kafky Zámek se Slívovými ilustracemi. Plánovaná výstava kreseb a grafik Freud Kafka v Českém centru ve Stockholmu se už bohužel neuskutečnila.

Ilustrovat prózu Franze Kafky je úkol, který dalece přesahuje běžnou práci výtvarníka. Musel jste se na to připravit? A jak si vy osobně představujete Kafkův Zámek?

Franz Kafka patří mezi mé nejoblíbenější autory. Během posledních dvaceti let jsem jeho dílo přečetl několikrát. Díky nabídkám různých nakladatelství jsem postupně ilustroval Proměnu, Popis jednoho zápasu, Dopis otci i Povídky (a to nejen pro Nakladatelství Franze Kafky, ale dokonce i pro arabské vydání v Egyptě).

Kafkův Zámek mám rád, navíc jsem přesvědčen, že se děj odehrává pod mým obdivovaným frýdlantským zámkem. Kafka totiž ve Frýdlantu navštěvoval svoji sestru Ottlu, která tam jednu dobu studovala. Ilustrace Zámku jsem kreslil na zažloutlé listy starého česko-německého slovníku, nalezeného u kontejneru. Myslím, že to charakteru textu odpovídá. Teď mám hotové ještě ilustrace k Procesu, doufám, že kniha zhruba do roka vyjde.

Proslul jste spojením výtvarného umění a přemýšlivého humoru. Kdo z vašich předchůdců vás v tomto směru nejvíce ovlivnil?

V šedesátých letech mě na stránkách Světové literatury velice oslovily kresby francouzského kreslíře a spisovatele Rolanda Topora. On a surrealistický malíř René Magritte, a u nás Jiří Šalamoun a Miroslav Barták, patřili mezi „rozbušky“ mé výtvarné aktivity.

Lidé vás znají hlavně jako grafika a autora kreslených vtipů. Kromě toho jste ale vydal dvě swingová alba a přede dvěma lety absurdní básničky Rádio stále hlásí. Co připravujete na letošek?

Pokud jde o písničky, mám několik nových. Navrch jsem si otextoval pár jazzových evergreenů, třeba All of Me nebo Days of Wine and Roses. Občas si je zazpívám na vernisážích, ale o nové desce zatím neuvažuji. Těším se však na realizaci dvou knižních projektů. Jednak na publikaci Paragrafiky, ve které jsem shromáždil asi 120 kreseb a grafik s právnickou tématikou. Všechny ty paragrafy, justice a soudce…

Dále připravuji pro nakladatelství Galén sbírku asi čtyř set svých aforismů, doprovázenou přibližně třicítkou ilustrací. Pracovní název zní Slovu zdar! A nesmím zapomenout, že mi doslova před pár dny vyšla poštovní známka na téma masopust. Z toho mám velkou radost.